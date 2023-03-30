Hollywood'un efsane oyuncularından Paul Newman’ın saatleri açık artırmada

Shear, Newman’ın katıldığı yarışlarda hızını takip etmek veya akşam yemeğine geç kalmadığından emin olmak için bu saatleri kullanmasının, bunların değerine yüzbinlerce dolar eklediğini belirtiyor.

Ünlü oyuncu, yaşamı boyunca ısrarla Rolex saatler takmasıyla tanınıyor.