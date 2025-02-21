Hollywood'un gözde ismiydi | George Clooney çifti oldu! "Traktör sürüyorum"

Kariyeri boyunca birçok başarılı yapımda yer alan ABD'li oyuncu George Clooney artık gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor. Film projeleri konusunda seçiçi olan ve spot ışıklarında uzak kalmayı tercih eden yıldızın çiftlikte yaşadığı ortaya çıktı!

Hollywood'un gözde ismiydi | George Clooney çifti oldu! "Traktör sürüyorum" - 1

Ocean's Eleven, Yerçekimi, Aklı Havada ve Senden Bana Kalan gibi yapımlarla tanınan ünlü Hollywood yıldızı George Clooney, Hollywood'un ihtişamlı hayatına bir süre önce ara verdi.

Son olarak Brad Pitt ile başrollerini paylaştığı Wolf filmiyle adından söz ettiren oyuncu, eşi Amal ile evlendikten sonra yer aldığı projeler konusunda daha seçici olmaya başladı.

N-LIFE HABERLERİ

Hollywood'un gözde ismiydi | George Clooney çifti oldu! "Traktör sürüyorum" - 2

Ailesiyle daha çok vakit geçirmeye özen gösterdiğini sık sık vurgulayan 63 yaşındaki, artık çiftlikte yaşıyor.

Hollywood'un gözde ismiydi | George Clooney çifti oldu! "Traktör sürüyorum" - 3

New York Times'a konuşan oyuncu, eşi Amal ve 7 yaşındaki ikiz çocukları Alexander ve Ella ile Fransa'da bir çiftlikte yaşadıklarını açıkladı.

Çiftin aynı zamanda İngiltere'de ve ABD'de de evleri bulunuyor.

Hollywood'un gözde ismiydi | George Clooney çifti oldu! "Traktör sürüyorum" - 4

ASLINDA ÇİFTLİK YAŞAMINDAN UZAKLAŞMAK İSTİYORDU

“Kentucky'de büyüdüğüm için tek yapmak istediğim bir çiftlikten vey o hayattan uzaklaşmaktı" diyen oyuncu "Şimdi kendimi o hayatta buldum. Bir traktör sürüyorum. Sahip olabilceğim en normal yaşam bu" ifadelerini kullandı.

Son olarak 2023 yılında Kürekçi Çocuklar adlı filmin yönetmenliğini üstlenen aktör, son yıllarda yapımcılık yapıyor.

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