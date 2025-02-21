Hollywood'un gözde ismiydi | George Clooney çifti oldu! "Traktör sürüyorum"

Ocean's Eleven, Yerçekimi, Aklı Havada ve Senden Bana Kalan gibi yapımlarla tanınan ünlü Hollywood yıldızı George Clooney, Hollywood'un ihtişamlı hayatına bir süre önce ara verdi.

Son olarak Brad Pitt ile başrollerini paylaştığı Wolf filmiyle adından söz ettiren oyuncu, eşi Amal ile evlendikten sonra yer aldığı projeler konusunda daha seçici olmaya başladı.