Hollywood'un karanlık yüzü: Cinsel istismardan şantaja Puff Diddy gerçekleri!
Amerikalı rapçi Sean “Diddy” Combs, geçen hafta cinsel istismar ve insan kaçakçılığı başta olmak üzere birçok suçlamayla tutuklandı. Diddy'nin eski kız arkadaşı Cassie Ventura'nın açtığı dava sonrası başlayan süreçte, ünlülerin partilerindeki olaylar ve FBI baskınları gündemi sarstı. Diddy’nin dinlenme oranları artarken, Hollywood'da bir temizlik süreci başlatıldı. İşte Hollywood'un karanlık yüzünü tekrar gündeme getiren Puff Diddy olayının ayrıntıları...
OLAY NE?
"Last Night", "Coming Home", "Bad Bod for Life" gibi parçalarla tanınan "Diddy" lakaplı Amerikalı oyuncu, yapımcı ve rapçi Sean Combs geçen hafta seks ticareti, alıkoyma, dayak, cinsel istismar ve suç örgütü oluşturma iddialarıyla tutuklandı.
Şartlı tahliye olmaksızın hapiste tutulan şarkıcının 50 milyon dolarlık kefalet talebi ise reddedildi. Diddy'nin yargılanmayı beklerken Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulduğu aktarıldı.