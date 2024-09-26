Hollywood'un karanlık yüzü: Cinsel istismardan şantaja Puff Diddy gerçekleri!

Amerikalı rapçi Sean “Diddy” Combs, geçen hafta cinsel istismar ve insan kaçakçılığı başta olmak üzere birçok suçlamayla tutuklandı. Diddy'nin eski kız arkadaşı Cassie Ventura'nın açtığı dava sonrası başlayan süreçte, ünlülerin partilerindeki olaylar ve FBI baskınları gündemi sarstı. Diddy’nin dinlenme oranları artarken, Hollywood'da bir temizlik süreci başlatıldı. İşte Hollywood'un karanlık yüzünü tekrar gündeme getiren Puff Diddy olayının ayrıntıları...

Hollywood'un karanlık yüzü: Cinsel istismardan şantaja Puff Diddy gerçekleri! - 1

OLAY NE?

"Last Night", "Coming Home", "Bad Bod for Life" gibi parçalarla tanınan "Diddy" lakaplı Amerikalı oyuncu, yapımcı ve rapçi Sean Combs  geçen hafta seks ticareti, alıkoyma, dayak, cinsel istismar ve suç örgütü oluşturma iddialarıyla tutuklandı.

Şartlı tahliye olmaksızın hapiste tutulan şarkıcının 50 milyon dolarlık kefalet talebi ise reddedildi. Diddy'nin yargılanmayı beklerken Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulduğu aktarıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Hollywood'un karanlık yüzü: Cinsel istismardan şantaja Puff Diddy gerçekleri! - 2

Rapçi en az 2008'den beri kadınları "cinsel arzularını tatmin etmeye" zorlamak için uyuşturucu ve şiddete dayanan bir suç örgütünü yönetmekle suçlanıyor.

14 sayfalık iddianamede sanığın, kadınları gasp, zorla seks ticareti ve fuhuşa zorlamakla suçlandığı belirtiliyor.

Üç suçtan da suçlu bulunması halinde rapçi ve müzik yapımcısı 15 yıldan müebbete uzanan bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Hollywood'un karanlık yüzü: Cinsel istismardan şantaja Puff Diddy gerçekleri! - 3

NASIL YAKALANDI? 

Asıl adı Casandra Ventura olan Diddy'nin eski kız arkadaşı Cassie geçtiğimiz yıl kasım ayında Diddy hakkında şikayette bulunmuştu ve 2018'de onu terk etmeye çalıştıktan sonra tecavüze uğradığını öne sürmüştü.  Cassie'nin  2023'te açtığı dava ve sunduğu belgelerden sonra bir çok kadın ve erkek Diddy'nin istismarına uğradığını açıklayarak şikayette bulundu.

Cassie ve Diddy bu davada aralarında anlaşmaya varsalar da olay kamu davasına dönüştü. 16 Eylül'de tutuklanan şarkıcı mahkemede suçlamaları reddetti.

Hollywood'un karanlık yüzü: Cinsel istismardan şantaja Puff Diddy gerçekleri! - 4

"DIDDY PARTİLERİ"

Son yıllarda en büyük yıldızların kariyerlerinin başlamasına yardımcı olduğu düşünülen rapçi ve müzik devi Diddy verdiği partileriyle meşhur bir isim.

Diddy'nin düzenlediği "parti" efsanesi, şimdi "Diddy kayıtları" olarak adlandırılan skandallarla gündeme geldi. İddialara göre, bu partilerde ünlü isimler bilgileri dışında kaydedildi ve şantaja maruz kaldı.  Ayrıca, partilerde reşit olmayan çocukların yer aldığı ve rızaları dışında cinsel ilişkiye zorlandığı iddia edildi.

Hollywood'un karanlık yüzü: Cinsel istismardan şantaja Puff Diddy gerçekleri! - 5

EVİNE BASKIN

FBI geçitiğimiz günlerde şarkıcının Miami ve Los Angeles'taki evlerine baskın düzenledi. Evde bulunan binden fazla bebek yağı ise kamuoyunda tartışma yarattı.

Ünlü rapçinin avukatı Marc Agnifilio, bunun sebebinin ünlü yıldızın tıpkı diğer Amerikalılar gibi toptan alışveriş yapmayı sevmesi olduğunu söylemesi skandallara bir yenisini daha ekledi. 

Hollywood'un karanlık yüzü: Cinsel istismardan şantaja Puff Diddy gerçekleri! - 6

EVİNİN ALTINA TÜNEL İDDİALARI

Ayrıca FBI tarafından yapılan baskınlarda şarkıcının evinin altına tüneller olduğu iddia edildi. Bu da yılın başında onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan ve gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan Epstein davasını tekrar hatırlattı.

Bu olayın ayrıntıları, Hollywood'un karanlık yüzünü ortaya koyarken, birçok ünlünün isiminin geçmesi, konunun ciddiyetini artırdı.

Adaletin yerini bulması durumunda, sadece Diddy değil, çevresindeki birçok kişinin de suçlamalarla karşılaşabileceği öne sürülüyor.

Hollywood'un karanlık yüzü: Cinsel istismardan şantaja Puff Diddy gerçekleri! - 7

İSMİ GEÇEN ÜNLÜLER VE SUÇLAMALAR

Diddy'in partilerine katılan birçok ünlü, suçlamaların ardından sosyal medya paylaşımlarını silmeye başladı. Pink ve Usher gibi isimlerin içeriklerini kaldırmaları, Hollywood’da bir “temizlik” sürecinin başladığı şeklinde yorumlandı. Ünlülerin avukatları, internet üzerindeki izleri silmek için yoğun çaba sarf ediyor; ancak kimlerin ne kadar suçlu olduğu henüz netlik kazanmadı.

Combs, Titanik  yıldızı Leonardo DiCaprio'yu bir dönem partilerde davet listesinin bir numaralı ismi olarak belirtmişti. Ancak, DiCaprio’ya yakın bir kaynak, Oscar ödüllü aktörün Combs ile temas halinde olmadığını ve davayla ilgisi bulunmadığını açıkladı.

Hollywood'un karanlık yüzü: Cinsel istismardan şantaja Puff Diddy gerçekleri! - 8

JUSTIN BIEBER MAĞDURLARDAN BİRİ Mİ? 

Diddy'nin partilerine katılan diğer ünlüler arasında Jennifer Lopez ve Kardashian ailesi de yer alıyor.

Ayrıca, Diddy'nin bir dönem yapımcılığını üstlendiği Justin Bieber'a da cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

Justin Bieber'ın, Sean Diddy Combs’un ayarladığı zengin adamlar tarafından cinsel istismara uğradığı iddia ediliyor. Bu olayların, Bieber’ın Usher ile iş birliği yaparak sektöre girişi sırasında başladığı öne sürülüyor.

Hollywood'un karanlık yüzü: Cinsel istismardan şantaja Puff Diddy gerçekleri! - 9

DİNLENME ORANLARI ARTTI

Veri analiz şirketi Luminate'in paylaştığı bilgilere göre, 16 Eylül'de tutuklanan Combs'un dijital müzik platformlarındaki dinlenme oranında artış görüldü.

Platformlarda Diddy, Puff Daddy and P. Diddy adlarıyla kaydedilen parçaların dinlenme oranlarının 13-19 Eylül'de bir önceki haftaya kıyasla yüzde 18,3 arttığı bildirildi.

ABD'nin tanınmış tabloid gazetelerinden New York Post, 1990'ların ünlü R&B ve hip hop sanatçısı Robert Sylvester Kelly'nin albümlerinin dinlenme oranlarının da şarkıcı hakkındaki cinsel istismar iddialarının ortaya çıkmasıyla arttığını hatırlattı.

Hollywood'un karanlık yüzü: Cinsel istismardan şantaja Puff Diddy gerçekleri! - 10

ABD SEÇİMLERİNDE DIDDY ATIŞMASI

Sean “Diddy” Combs'un tutuklanması sonrası eski Başkan Donald Trump, Kamala Harris'i Combs ile birlikte gösteren düzenlenmiş bir görüntüyü Truth Social hesabında paylaştı. Görselde, Harris'in eski talk show sunucusu Montel Williams ile 2001 yılında çekilmiş bir fotoğrafı, Williams'ın yüzü Combs'un fotoğrafıyla değiştirilerek kullanıldığı ortaya çıktı.

Trump, daha önce de Taylor Swift'in kendisini desteklediği ve Harris'in Demokratik Ulusal Kongre sırasında komünist bir kalabalığa hitap ettiğini gösteren sahte görüntüler paylaşmıştı. Bu tür paylaşımlar, Trump'ın kampanya stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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