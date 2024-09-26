Hollywood'un karanlık yüzü: Cinsel istismardan şantaja Puff Diddy gerçekleri!

NASIL YAKALANDI?

Asıl adı Casandra Ventura olan Diddy'nin eski kız arkadaşı Cassie geçtiğimiz yıl kasım ayında Diddy hakkında şikayette bulunmuştu ve 2018'de onu terk etmeye çalıştıktan sonra tecavüze uğradığını öne sürmüştü. Cassie'nin 2023'te açtığı dava ve sunduğu belgelerden sonra bir çok kadın ve erkek Diddy'nin istismarına uğradığını açıklayarak şikayette bulundu.

Cassie ve Diddy bu davada aralarında anlaşmaya varsalar da olay kamu davasına dönüştü. 16 Eylül'de tutuklanan şarkıcı mahkemede suçlamaları reddetti.