Hollywood'un tacizci yapımcısı Harvey Weinstein, Bill Cosby’nin avukatı ile anlaştı

Hollywood'un önde gelen yapım şirketlerinden Miramax'ın kurucusu Harvey Weinstein, birbirinden ünlü kadın oyuncular tarafından cinsel saldırı ile suçlanmış ve MeToo hareketinin başlamasına neden olmuştu. Yargılanması sonrası 70 yaşındaki Weinstein'e Şubat 2020’de New York’ta verilen 23 yıl hapis cezasına ek olarak bu yıl,16 yıl daha ceza verilmişti.

16 yıl hapis cezasını çekmek üzere hapishanede yatan yapımcı, Los Angeles’ta tecavüz mahkumiyetine itiraz etmesi için Bill Cosby’nin avukatı Jennifer Bonjean ile anlaştı.