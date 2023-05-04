Hollywood'un tacizci yapımcısı Harvey Weinstein, Bill Cosby’nin avukatı ile anlaştı

Hollywood'un önde gelen yapım şirketlerinden Miramax'ın kurucusu Harvey Weinstein, birbirinden ünlü kadın oyuncular tarafından cinsel saldırı ile suçlanmış ve MeToo hareketinin başlamasına neden olmuştu. Yargılanması sonrası 70 yaşındaki Weinstein'e Şubat 2020’de New York’ta verilen 23 yıl hapis cezasına ek olarak bu yıl,16 yıl daha ceza verilmişti.
16 yıl hapis cezasını çekmek üzere hapishanede yatan yapımcı, Los Angeles’ta tecavüz mahkumiyetine itiraz etmesi için Bill Cosby’nin avukatı Jennifer Bonjean ile anlaştı.
Bonjean, yüksek profilli tecavüz davalarıyla tanınıyor. 2021’de oyuncu ve komedyen Bill Cosby’nin cinsel saldırı mahkumiyetlerini teknik bir ayrıntıyla bozarak dikkat çekmişti.
Cinsel saldırı suçundan üç ila 10 yıl hapis cezasına çarptırılan ve iki yılı aşkın bir süre cezaevinde kalan Cosby'nin mahkumiyet kararı 2021'de bozulmuştu.
Bonjean ayrıca yine cinsel saldırı ile suçlanan R. Kelly ve seks tarikatı lideri Keith Raniere’yi temsil etmişti.
New York'ta kesinleşmiş 23 yıllık hapis cezasını çekmekte olan Harvey Weinstein, Los Angeles'ta hakkında devam eden tecavüz davası kapsamında 19 Aralık 2022'de suçlu bulunmuştu. Los Angeles mahkemesi, eski Hollywood yapımcısını 16 yıl hapis cezasına daha mahkum etmişti. Bu cezayla birlikte 70 yaşındaki yapımcının hayatının sonuna dek hapiste kalacağı kesinleşmiş oldu.
2017'den bu yana 100'den fazla kadın, Weinstein'ı tecavüz, cinsel saldırı veya cinsel tacizle suçladı. 70 yaşındaki Weinstein, Şubat 2020'de, ABD'deki mahkeme kararıyla çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz nedeniyle suçlu bulunan Harvey Weinstein'a Ocak 2004'te verdiği "Britanya İmparatorluğu Onursal Mükemmeliyet Önderliği Nişanını" Eylül Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından kadınların, uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada "#meetoo (ben de)" etiketiyle gündeme getirmesi, dünya çapında bir tepkiye dönüşmüş ve "#meetoo" hareketini başlatmıştı.
Diğer yandan, İngiltere'de haziran ayında Weinstein hakkında 1996'da bir kadına yönelik iki "uygunsuz saldırı" suçlamasıyla dava açılmasına karar verilmişti.