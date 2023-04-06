Hugh Jackman hayranlarına müjdeli haberi verdi

Burnundan iki kez parça alınıp biyopsi yapılan Jackman, doktorunun bunun “bazal hücreli karsinom” olmasından şüphelendiğini açıkladı.



Bazal hücreli karsinom, cilt kanserinin en yaygın şekilde rastlanan türü olarak biliniyor. BHK olarak kısaltılan hastalık deride bulunan eski hücrelerin ölmesiyle onların yerine yenilerini üreten, bazal hücre olarak adlandırılan hücre tipinde başlayan kanser türü. BHK farklı şekillerde olabilmekle birlikte sıklıkla ciltte hafif şeffaf bir yumru olarak belirebiliyor.