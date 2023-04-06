Hugh Jackman hayranlarına müjdeli haberi verdi

Deadpool serisinin devam filmine Wolverine rolüyle dahil olmaya hazırlanan Hugh Jackman, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında cilt kanseri riski ile karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.
Burnunda bantla video yayınlayan 54 yaşındaki oyuncu, iki kez biyopsi yaptırdığını söylemiş ve hayranlarını korkutmuştu.
Ünlü oyuncu, “Beni sokakta böyle görebilirdiniz ya da birisi bu halde fotoğrafımı çekip paylaşabilirdi. Bense bunlar olmadan haberi benden duymanızı istedim” sözleriyle sağlık durumunu hayranlarına kendisinin açıklamak istediğini belirtti.
Biyopsi sonuçları gelir gelmez hayranlarıyla paylaşacağını belirten yıldız, müjdeli haberi verdi.
Jackman "Biyopsi sonuçlarım negatitf geldi! Gösterdiğiniz için ilgi ve sevgi için teşekkürler!" dedi.
Bu, Jackman’ın cilt kanseriyle ilk karşılaşması değil. Usta oyuncu 2017’de başlayan ve iki yıl boyunca devam eden benzer bir süreç daha yaşamıştı. Bu süre boyunca yüzünden altı tane kanserli doku çıkarılan Hugh Jackman, bir tedavi sürecinden geçmiş, 2021’de bazal hücreli karsinom adı verilen cilt kanseri türünü geçirdiği anlaşılmıştı.
Jackman, şimdi yaşadığı bu sağlık sorununun 25 yıl öncesine kadar sürekli açık havada, güneşte kalması ve bu konuda hiç önlem almamış olmasından kaynaklandığını hatırlatmıştı.
Burnundan iki kez parça alınıp biyopsi yapılan Jackman, doktorunun bunun “bazal hücreli karsinom” olmasından şüphelendiğini açıkladı.
Bazal hücreli karsinom, cilt kanserinin en yaygın şekilde rastlanan türü olarak biliniyor. BHK olarak kısaltılan hastalık deride bulunan eski hücrelerin ölmesiyle onların yerine yenilerini üreten, bazal hücre olarak adlandırılan hücre tipinde başlayan kanser türü. BHK farklı şekillerde olabilmekle birlikte sıklıkla ciltte hafif şeffaf bir yumru olarak belirebiliyor.