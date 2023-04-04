Hugh Jackman hayranlarını korkuttu: İki biyopsi yaptırdım

Ünlü aktör Hugh Jackman, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile hayranlarını korkuttu. 54 yaşındaki Avustralyalı aktör, yeniden cilt kanseri ile karşı karşıya olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncu, burnunda bantla çektiği videoda, burnundan iki kez biyopsi yaptırdığını söyledi.
Ünlü oyuncu, “Beni sokakta böyle görebilirdiniz ya da birisi bu halde fotoğrafımı çekip paylaşabilirdi. Bense bunlar olmadan haberi benden duymanızı istedim” sözleriyle sağlık durumunu hayranlarına kendisinin açıklamak istediğini belirtti.
Burnundan iki kez parça alınıp biyopsi yapıldğını söyleyen Jackman, doktorunun bunun “bazal hücreli karsinom” olmasından şüphelendiğini açıkladı.
Bazal hücreli karsinom, cilt kanserinin en yaygın şekilde rastlanan türü olarak biliniyor. BHK olarak kısaltılan hastalık deride bulunan eski hücrelerin ölmesiyle onların yerine yenilerini üreten, bazal hücre olarak adlandırılan hücre tipinde başlayan kanser türü. BHK farklı şekillerde olabilmekle birlikte sıklıkla ciltte hafif şeffaf bir yumru olarak belirebiliyor.
Biyopsi sonuçlarını iki ya da üç gün sonra öğreneceğini söyleyen aktör, "Öğrenir öğrenmez size bilgi vereceğim" diye ekledi.
Jackman, videosunda hayralarını uyarmayı da ihmal etmedi:
"Hatırlatmak isterim ki bazal hücreli karsinom, dünyada en az tehlikeli olan kanser türü. Yine de hatırlatmam gerekirse yaz geliyor. Lütfen güneş koruyucu sürün. Ne kadar bronz olmak istediğiniz önemli değil ve buna değmez. Bana güvenin."
Jackman, şimdi yaşadığı bu sağlık sorununun 25 yıl öncesine kadar sürekli açık havada, güneşte kalması ve bu konuda hiç önlem almamış olmasından kaynaklandığını hatırlattı.
Bu, Jackman’ın cilt kanseriyle ilk karşılaşması değil. Usta oyuncu 2017’de başlayan ve iki yıl boyunca devam eden benzer bir süreç daha yaşamıştı. Bu süre boyunca yüzünden altı tane kanserli doku çıkarılan Hugh Jackman, bir tedavi sürecinden geçmiş, 2021’de bazal hücreli karsinom adı verilen cilt kanseri türünü geçirdiği anlaşılmıştı.