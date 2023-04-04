Hugh Jackman hayranlarını korkuttu: İki biyopsi yaptırdım

"NE KADAR BRONZ OLMAK İSTEDİĞİNİZ ÖNEMLİ DEĞİL"

Biyopsi sonuçlarını iki ya da üç gün sonra öğreneceğini söyleyen aktör, "Öğrenir öğrenmez size bilgi vereceğim" diye ekledi.

Jackman, videosunda hayralarını uyarmayı da ihmal etmedi:

"Hatırlatmak isterim ki bazal hücreli karsinom, dünyada en az tehlikeli olan kanser türü. Yine de hatırlatmam gerekirse yaz geliyor. Lütfen güneş koruyucu sürün. Ne kadar bronz olmak istediğiniz önemli değil ve buna değmez. Bana güvenin."