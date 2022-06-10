Hugh Jackman New York'taki evini 39 milyon dolara satışa çıkardı

Haberler - ntv.com.tr | 10.06.2022 - 16:40 - Son Güncelleme : 10.06.2022 - 17:18
Wolverine karakteriyle akıllara kazınan Avusturalyalı oyuncu Hugh Jackman, Manhattan’daki evini satışa çıkardı.
3 katlı evini 39 milyon dolara satışa çıkaran oyuncu, eşi Deborra-Lee Furness ile 2008’den beri bu evde yaşıyordu.
New York’un lüks semti Manhattan’da 14 sene boyunca yaşayan Jackman, özellikle pandemi döneminde memleketi Avusturalya’yı özlediğini sık sık dile getirmişti.
53 yaşındaki oyuncunun evinde 5 yatak odası ve 6 banyo bulunuyor.
3 katlı evde aynı zamanda sauna odası, fitness salonu ve kütüphane bulunuyor.
Yüksek cam tavanlı salonun manzarası ünlü Hudson gölüne bakıyor.
3 katı birbirine bağlayan merdivenler ise spiral şeklinde.
İşte Hugh Jackman ve eşi Deborra- Lee Furness'ın New York'taki triplex evine dair görüntüler...