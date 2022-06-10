Hugh Jackman New York'taki evini 39 milyon dolara satışa çıkardı

Haberler - ntv.com.tr | 10.06.2022 - 16:40 - Son Güncelleme : 10.06.2022 - 17:18

X-Men, Sefiller ve Prestij gibi yapımlarla tanınan Avusturalyalı oyuncu Hugh Jackman ve eşi Deborra- Lee Furness, New York’taki evlerini 39 milyon dolara satışa çıkardı.

Hugh Jackman New York'taki evini 39 milyon dolara satışa çıkardı - 1

Wolverine karakteriyle akıllara kazınan Avusturalyalı oyuncu Hugh Jackman, Manhattan’daki evini satışa çıkardı.

Hugh Jackman New York'taki evini 39 milyon dolara satışa çıkardı - 2

3 katlı evini 39 milyon dolara satışa çıkaran oyuncu, eşi Deborra-Lee Furness ile 2008’den beri bu evde yaşıyordu.

Hugh Jackman New York'taki evini 39 milyon dolara satışa çıkardı - 3

New York’un lüks semti Manhattan’da 14 sene boyunca yaşayan Jackman, özellikle pandemi döneminde memleketi Avusturalya’yı özlediğini sık sık dile getirmişti.

Hugh Jackman New York'taki evini 39 milyon dolara satışa çıkardı - 4

53 yaşındaki oyuncunun evinde 5 yatak odası ve 6 banyo bulunuyor.

Hugh Jackman New York'taki evini 39 milyon dolara satışa çıkardı - 5

3 katlı evde aynı zamanda sauna odası, fitness salonu ve kütüphane bulunuyor.

Hugh Jackman New York'taki evini 39 milyon dolara satışa çıkardı - 6

Yüksek cam tavanlı salonun manzarası ünlü Hudson gölüne bakıyor.

Hugh Jackman New York'taki evini 39 milyon dolara satışa çıkardı - 7

3 katı birbirine bağlayan merdivenler ise spiral şeklinde.

İşte Hugh Jackman ve eşi Deborra- Lee Furness'ın New York'taki triplex evine dair görüntüler...

Hugh Jackman New York'taki evini 39 milyon dolara satışa çıkardı - 8
Hugh Jackman New York'taki evini 39 milyon dolara satışa çıkardı - 9
Hugh Jackman New York'taki evini 39 milyon dolara satışa çıkardı - 10
Hugh Jackman New York'taki evini 39 milyon dolara satışa çıkardı - 11
Hugh Jackman New York'taki evini 39 milyon dolara satışa çıkardı - 12

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