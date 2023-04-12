Hugh Jackman'dan 27'nci evlilik yıl dönümü kutlaması

Hugh Jackman ve Deborra-Lee Furness, evliliklerinin 27’nci yılını kutladı. 54 yaşındaki Avustralyalı aktör, 67 yaşındaki eşi için sosyal medya hesaplarından duygusal bir not kaleme aldı.
Eşiyle verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Jackman, şu notu düştü:
"Seni seviyorum Deb. Bugün 27. evlilik yıldönümümüz. 27 yıl! Seni çok seviyorum. Birlikte güzel bir aile yarattık. Ve hayat."
Jackman, sözlerine "Gülüşün, ruhun, cömertliğin, mizahın, arsızlığın, cesaretin ve sadakatin benim için inanılmaz bir hediye. Seni tüm kalbimle seviyorum" diye devam etti.
Öte yandan Hugh Jackman, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında cilt kanseri riski ile karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.
Burnunda bantla video yayınlayan ünlü isim, iki kez biyopsi yaptırdığını söylemiş ve hayranlarını korkutmuştu.
Ünlü oyuncu, “Beni sokakta böyle görebilirdiniz ya da birisi bu halde fotoğrafımı çekip paylaşabilirdi. Bense bunlar olmadan haberi benden duymanızı istedim” sözleriyle sağlık durumunu hayranlarına kendisinin açıklamak istediğini belirtmişti.
Jackman, birkaç gün sonra da müjdeli haberi "Biyopsi sonuçlarım negatitf geldi! Gösterdiğiniz için ilgi ve sevgi için teşekkürler!" sözleriyle duyurmuştu.