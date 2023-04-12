Hugh Jackman'dan 27'nci evlilik yıl dönümü kutlaması

X-Men serisindeki "Wolverine" karakteriyle şöhreti yakalayan Hugh Jackman, eşi Deborra-Lee Furnes ile evliliklerinin 27’nci yılını aşk dolu bir notla kutladı.

Hugh Jackman'dan 27'nci evlilik yıl dönümü kutlaması - 1

Hugh Jackman ve Deborra-Lee Furness, evliliklerinin 27’nci yılını kutladı. 54 yaşındaki Avustralyalı aktör, 67 yaşındaki eşi için sosyal medya hesaplarından duygusal bir not kaleme aldı.

N-LIFE HABERLERİ

Hugh Jackman'dan 27'nci evlilik yıl dönümü kutlaması - 2

"GÜZEL BİR AİLE YARATTIK"

Eşiyle verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Jackman, şu notu düştü:

"Seni seviyorum Deb. Bugün 27. evlilik yıldönümümüz. 27 yıl! Seni çok seviyorum. Birlikte güzel bir aile yarattık. Ve hayat."

Hugh Jackman'dan 27'nci evlilik yıl dönümü kutlaması - 3

Jackman, sözlerine "Gülüşün, ruhun, cömertliğin, mizahın, arsızlığın, cesaretin ve sadakatin benim için inanılmaz bir hediye. Seni tüm kalbimle seviyorum" diye devam etti.

Hugh Jackman'dan 27'nci evlilik yıl dönümü kutlaması - 4

HAYRANLARINI KORKUTTU

Öte yandan Hugh Jackman, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında cilt kanseri riski ile karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.

Hugh Jackman'dan 27'nci evlilik yıl dönümü kutlaması - 5

Burnunda bantla video yayınlayan ünlü isim, iki kez biyopsi yaptırdığını söylemiş ve hayranlarını korkutmuştu.

Hugh Jackman'dan 27'nci evlilik yıl dönümü kutlaması - 6

Ünlü oyuncu, “Beni sokakta böyle görebilirdiniz ya da birisi bu halde fotoğrafımı çekip paylaşabilirdi. Bense bunlar olmadan haberi benden duymanızı istedim” sözleriyle sağlık durumunu hayranlarına kendisinin açıklamak istediğini belirtmişti.

Hugh Jackman'dan 27'nci evlilik yıl dönümü kutlaması - 7

SONUÇLAR GELDİ

Jackman, birkaç gün sonra da müjdeli haberi "Biyopsi sonuçlarım negatitf geldi! Gösterdiğiniz için ilgi ve sevgi için teşekkürler!" sözleriyle duyurmuştu.

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