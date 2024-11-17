Hugh Jackman'ın 27 yıllık evliliği ihanet yüzünden mi bitti?
X-Men serisindeki "Wolverine" karakteriyle şöhreti yakalayan Hugh Jackman ile eşi Deborra-Lee Furness, 27 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Yaptıkları ortak açıklamada "Bireysel gelişimimizi sürdürmek için ayrılmaya karar verdik" ifadelerini kullanan çiftin, ihanet sebebiyle ayrıldığı iddia edildi.
Son olarak "Deadpool ve Wolverine" filmiyle adından söz ettiren usta oyuncu Hugh Jackman ile 27 yıllık eşi Deborra-Lee Furnes sürpriz bir şekilde boşanma kararı almıştı.