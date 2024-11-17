Hugh Jackman'ın 27 yıllık evliliği ihanet yüzünden mi bitti?

X-Men serisindeki "Wolverine" karakteriyle şöhreti yakalayan Hugh Jackman ile eşi Deborra-Lee Furness, 27 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Yaptıkları ortak açıklamada "Bireysel gelişimimizi sürdürmek için ayrılmaya karar verdik" ifadelerini kullanan çiftin, ihanet sebebiyle ayrıldığı iddia edildi.

Hugh Jackman'ın 27 yıllık evliliği ihanet yüzünden mi bitti? - 1

Son olarak "Deadpool ve Wolverine" filmiyle adından söz ettiren usta oyuncu Hugh Jackman ile 27 yıllık eşi Deborra-Lee Furnes sürpriz bir şekilde boşanma kararı almıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Hugh Jackman'ın 27 yıllık evliliği ihanet yüzünden mi bitti? - 2

ROL ARKADAŞIYLA AŞK YAŞIYOR İDDİASI

Hollywood'un gözde çiftleri arasında gösterilen Hugh Jackman ile Deborra-Lee Furness'ın ayrılma nedenine dair yeni iddialar ortaya atıldı.

İddialara göre 56 yaşındaki Jackman, Music Man adlı Broadway müzikalinden rol arkadaşı Sutton Foster ile aşk yaşıyor.

Hugh Jackman'ın 27 yıllık evliliği ihanet yüzünden mi bitti? - 3

"BİRLİKTE ÇOK MUTLULAR"

US Weekly'ye konuşan kaynaklar, çifin New York'ta birlikte zaman geçirdiğini öne sürdü. "Birlikte çok mutlular" diyen kaynaklar, ikisinin de aynı sektörden gelmesinin ilişkilerini olumlu bir şekilde etkilediğini ifade etti.

Hugh Jackman'ın 27 yıllık evliliği ihanet yüzünden mi bitti? - 4

İddialara göre Jackman, Foster'ın "muazzam yeteneğine, pozitifliğine ve gerçekçi doğasına" hayranlık duyuyor.

Sutton Foster ise aktörün "nezaketini, profesyonelliğini ve insanları değerli hissettirme becerisini" takdir ediyor.

O DA BOŞANIYOR

Sutton Foster, geçtiğimiz haftalarda eşi Ted Griffin ile ayrılma kararı aldığını açıkladı. Çift, 2014 yılında dünyaevine girmişti.

Hugh Jackman'ın 27 yıllık evliliği ihanet yüzünden mi bitti? - 5

Page Six'e konuşan kaynaklar ise "Yüzde 100 birlikteler, aşıklar ve hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmek istiyorlar" demişti.

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