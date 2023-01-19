Hugh Jackman'ın Wolverine hazırlığı: Her zamankinden daha büyük olacağım

'Deadpool 3'le Wolverine'i tekrar canlandırmaya hazırlanan Hugh Jackman, karakterine hazırlanmaya devam ediyor. ABD'li komedyen Stephen Colbert'ın sunduğu The Late Show'a konuk olan ünlü oyuncu, "Her zamankinden daha büyük olacağım" dedi.
15 Ocak'ta sona eren The Music Man adlı Broadway oyununda Harold Hillş karakterine hayat veren Avustralyalı aktör, bir gösteride 1500 kalori yaktığını söyledi.
Ünlü oyuncu, "Ön sıradaki seyircilerden, oyuncu kadromdan ve eşimden özür dilerim. Çünkü bu güzel bir şey değil. Sadece yemek yiyorum ve antrenman yapıyorum" diye konuştu.
Huhg Jackman, kaslarının büyümesinin The Music Man'de bir soruna yol açıp açmadığı sorusuna "Pantolonum üç kez yırtıldı" yanıtını verdi.
Jackman, iki hafta önce HBO Max'te Chris Wallace'ın sunduğu programda yaptığı açıklamada 'Wolverine'in fiziğine girmek için uygulayacağı fitness rutinini paylaşmıştı.
Aktör, The Music Man'in bitişiyle Deadpool çekimleri arasında 6 ay olduğunu "Arada 6 ay var. Başka bir iş yapmayacağım. Ailemle birlikte olacağım ve antrenman yapacağım. 6 ay boyunca tek işim bu olacak" sözleriyle anlatmıştı.
Ünlü oyuncu, Wolverine'i ilk kez 2000'de gösterime giren X-Men'de canlandırmıştı. Jackman, Deadpool 3'te Wolverine'i 10. defa beyaz perdeye taşıyacak.
Başrolde Ryan Reynolds'ın yer alacağı 'Deadpool 3'ün 8 Kasım 2024'te vizyona girmesi planlanıyor.
Wolverine fiziği için antrenmanlara başladıktan sonra protein tüketiminin artacağına değinen ünlü oyuncu, şakayla karışık "Tavuklardan şimdiden özür dilerim. Kaçmaya başlasanız iyi olur çünkü size doğru geliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Jackman steroid ilaç kullanmadığını da açıklamıştı.