Hülya Darcan'dan yıllar sonra Tanju Korel itirafı: Evliliğimde kahrolduğum günler oldu

Usta oyuncu Hülya Darcan, "Empati" programına konuk oldu. Darcan, seneler sonra Tanju Korel ile evliliğine dair itiraflarda bulundu.

Silahları Ellerinde Öldüler filmiye sinemaya adım atan Dila Hanım, Bir Zamanlar Çukurova, Diriliş Ertuğrul gibi birçok yapımda rol alan Hülya Darcan, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu.

1974 yılında kendisi gibi oyuncu Tanju Korel ile evlenen ve Zeynep ile Bergüzar adında iki kızı olan Hülya Darcan, bilinmeyenlerini anlattı.

Ailesinden bahseden usta oyuncu, "Babam dünyanın en tatlı insanıydı ve çok marifetliydi. Cambazlık yapardı. İzmir’de bir Yunan evinde oturuyorduk. Bahçesi harikaydı. Yedi kişilik bir aileydik. Annem ise tipik Giritliydi. Evimizde etten çok ot pişerdi, her şeyi ondan öğrendim" dedi.

"KEŞKELERİM ÇOK FAZLA"

Zaman zaman duygulanan Darcan, "En büyük tutkum ailem" dedi ve ekledi:

"Benim dünyada onlardan başka kimsem yok. Her şey gelip geçer aile kalır. O yüzden evlendiğim zaman da sinemayı bıraktım."

Bunun üzerine Mümtaz, “Pişman mısın?” diye sordu. Darcan da “Keşkelerim çok fazla. Bunları çok düşünmemeye çalışıyorum çünkü düşününce kendime çok kızıyorum” diye yanıt verdi.

2005 yılında kaybettiği eşi Tanju Korel’in çok kıskanç olduğunu ifade eden Darcan, bu sebeple sinemayı bıraktığını belirtti.

"REZİLLİKTEN ÇOK KORKAN BİRİYİM"

Darcan, o süreci "Ben hiç imada bulunmam ama Tanju, sinemayı bırakmam için imalarda bulundu. Ben ya evde oturacaktım ya da mesleğimi seçecektim. Ama o zaman da evde kıyametler kopacaktı. Ben rezillikten, olaydan çok korkan biriyim ve hiç sevmem. Bu düşünceyle de bunu tercih etmedim" diye anlattı.

“Ketum bir hayatım var benim" diyen usta isim, eşinin eğitimli ve modern biri olmasına rağmen bunları yaptığını belirtti.

"Keşke karşımdaki insan biraz daha anlayışlı ve hoşgörülü olsaydı" diye de ekledi.

"MESELE ALANIMIN İHLAL EDİLMESİYDİ"

Ünlü oyuncu, “Huzurum kaçtığı zamanlar da oldu ama ben hep susan taraf oldum. Ertesi gün de bunların cevaplarını aldım. Seneler böyle geçti. Evliliğimde çok üzüldüğüm, kahrolduğum günlerim oldu" ifadelerini kullandı.

74 yaşındaki Darcan "Ben kendi ailemde de belirli kurallarla büyüdüğüm için Tanju’nun istemediği şeyler beni çok rahatsız etmedi. Mesele orada benim alanımın ihlal edilmesiydi. Yoksa iki tane pırlanta gibi evladım var" dedi.

"BU KADAR KISKANÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Sözlerine "Tanju’nun bu kadar kıskanç olduğunu bilmiyordum ama evlendikten sonra içinden adeta canavar çıktı" diye devam eden Darcan, hayatının Tanju’dan önce Tanju’dan sonra diye ayrıldığını ve hala eşi hayattaymış gibi yaşadığını belirtti.

"KIZLARIM EN BÜYÜK ARKADAŞLARIM"

Kızlarının babalarına çok düşkün olduğunu söyleyen Darcan, büyük kızı Zeynep ve torununun Amerika’da olduğunu dile getirdi.

"En büyük arkadaşlarım kızlarım. Onlarla her gün konuşuruz" diyen Hülya Darcan, "Bergüzar oyuncu olmaya karar verdiğinde Tanju hiç tepki vermedi. Onun bütün şeyi banaydı, çocuklarına hiçbir şey demezdi” dedi.

Usta isim, kızının oyunculuğunu tarafsız olarak değerlendiremediğini de itiraf etti.

BERGÜZAR KOREL İLE HALİT ERGENÇ NE ZAMAN TANIŞTI?

“Halit ile Bergüzar ne zaman tanıştı?”sorusuna yanıt veren Darcan, "konservatuarda tanıştılar" deyince Ahmet Mümtaz Taylan itiraz etti ve şöyle dedi:

“Zeybek Ateşi adlı diziyi çekerken Halit setteydi, Bergüzar da 14-15 yaşlarındaydı. İlk kez orada tanışmışlardı."

"ANNEM, BABAM, HALİT AYNI SAHNEDE"

Öte yandan Bergüzar Korel de geçen yıl bu diziden kareleri takipçileriyle paylaşmış ve "Annem, babam ve Halit aynı sahnede. Sene 2001 sanırım. Birbirlerine sarılırken şu günü nereden bileceklerdi. Hayat…" ifadelerini kullanmıştı.

