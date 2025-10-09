Hülya Darcan'dan yıllar sonra Tanju Korel itirafı: Evliliğimde kahrolduğum günler oldu

"KEŞKELERİM ÇOK FAZLA"

Zaman zaman duygulanan Darcan, "En büyük tutkum ailem" dedi ve ekledi:

"Benim dünyada onlardan başka kimsem yok. Her şey gelip geçer aile kalır. O yüzden evlendiğim zaman da sinemayı bıraktım."

Bunun üzerine Mümtaz, “Pişman mısın?” diye sordu. Darcan da “Keşkelerim çok fazla. Bunları çok düşünmemeye çalışıyorum çünkü düşününce kendime çok kızıyorum” diye yanıt verdi.

2005 yılında kaybettiği eşi Tanju Korel’in çok kıskanç olduğunu ifade eden Darcan, bu sebeple sinemayı bıraktığını belirtti.