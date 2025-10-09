Hülya Darcan'dan yıllar sonra Tanju Korel itirafı: Evliliğimde kahrolduğum günler oldu
Usta oyuncu Hülya Darcan, "Empati" programına konuk oldu. Darcan, seneler sonra Tanju Korel ile evliliğine dair itiraflarda bulundu.
Silahları Ellerinde Öldüler filmiye sinemaya adım atan Dila Hanım, Bir Zamanlar Çukurova, Diriliş Ertuğrul gibi birçok yapımda rol alan Hülya Darcan, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu.
1974 yılında kendisi gibi oyuncu Tanju Korel ile evlenen ve Zeynep ile Bergüzar adında iki kızı olan Hülya Darcan, bilinmeyenlerini anlattı.