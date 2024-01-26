Hülya Yiğitalp'ten uzay mühendisi oğlu Yiğit Tokbey'e gözyaşlarıyla veda
Oyuncu, ses sanatçısı ve eski manken Hülya Yiğitalp’in, uzay mühendisi olan en büyük oğlu Yiğit Tokbey, Amerika’da yaşamını yitirdi. SpaceX'te Kıdemli Fırlatma Mühendisi olarak çalışan Yiğit Tokbey, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.
ABD'li milyarder Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'te çalışan kıdemli fırlatma mühendisi Yiğit Tokbey, 17 Ocak'ta Kaliforniya'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.