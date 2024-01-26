Hülya Yiğitalp'ten uzay mühendisi oğlu Yiğit Tokbey'e gözyaşlarıyla veda

Oyuncu, ses sanatçısı ve eski manken Hülya Yiğitalp’in, uzay mühendisi olan en büyük oğlu Yiğit Tokbey, Amerika’da yaşamını yitirdi. SpaceX'te Kıdemli Fırlatma Mühendisi olarak çalışan Yiğit Tokbey, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hülya Yiğitalp'ten uzay mühendisi oğlu Yiğit Tokbey'e gözyaşlarıyla veda - 1

ABD'li milyarder Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'te çalışan kıdemli fırlatma mühendisi Yiğit Tokbey, 17 Ocak'ta Kaliforniya'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

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Hülya Yiğitalp'ten uzay mühendisi oğlu Yiğit Tokbey'e gözyaşlarıyla veda - 2

Otopsi ve hukuki işlemlerin ardından Yiğit Tokbey'in cenazesi, hava yoluyla memleketi Adana'ya getirildi.

Hülya Yiğitalp'ten uzay mühendisi oğlu Yiğit Tokbey'e gözyaşlarıyla veda - 3

Tokbey, babaevinde helallik alındıktan sonra Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

Hülya Yiğitalp'ten uzay mühendisi oğlu Yiğit Tokbey'e gözyaşlarıyla veda - 4

Cenazeye annesi, eski manken ve sanatçı Hülya Yiğitalp, iş insanı babası Rifat Tokbey, kardeşleri Fırat ve Asya Tokbey ile çok sayıda kişi katıldı.

Hülya Yiğitalp'ten uzay mühendisi oğlu Yiğit Tokbey'e gözyaşlarıyla veda - 5

Tokbey'in ailesi, cenazede güçlükle ayakta durup, birbirlerine ve yakınlarına sarıldı. Hülya Yiğitalp, Rifat Tokbey ve vatandaşların taşıdığı oğlunun tabutuna dokunup ağladı. Yiğit Tokbey, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hülya Yiğitalp'ten uzay mühendisi oğlu Yiğit Tokbey'e gözyaşlarıyla veda - 6

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan, ABD'de devam eden soruşturmada Tokbey'in motosikletiyle ilerlerken bilinmeyen nedenle yoldan çıktığı belirtildi. Tokbey'e, başka araçların çarpmış olabileceği ifade ediliyor.

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