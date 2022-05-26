Hüzünlü Prenses Charlene, rehabilitasyon sonrası ilk defa konuştu: Hala çok kırılganım

Haberler - ntv.com.tr | 26.05.2022 - 13:51 - Son Güncelleme : 26.05.2022 - 14:13
Uzun süre Güney Afrika'da ve ardından Monaco'da bir klinikte tedavi gören Monaco Prensesi Charlene, yaşadığı bazı sağlık sorunları nedeniyle uzun bir inzivadaydı. Aylar sonra eşi Prens Albert ve ikiz çocuklarıyla ilk kez Formula yarışında toplum önüne çıkan Prenses, rehabilitasyon süreciyle ilgili ilk defa duygularını dile getirdi.
Kraliyetten uzaklaştığı dönemde rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Prenses Charlene, o süreç için “uzun, zor ve acılı” ifadelerini kullandı.
7 yaşındaki kızı Prenses Gabriella ile Monte-Carlo Moda Haftası’na katılan Prenses, Mart ayında Monaco’ya döndüğünden beri ‘kırılgan’ olduğunu dile getirdi.
4 ay İsviçre’de bir klinikte kalan ve hem duygusal hem de fiziksel anlamda tedavi gören kraliyet üyesi “Sağlık durumum şu an oldukça kırılgan. Uzun, zorlu ve acılı bir yolculuktu ama bugünlerde daha sakin hissediyorum” dedi.
Prenses Charlene ilk defa 2021'nin Mayıs ayında Güney Afrika’dayken rahatsızlanmıştı. 10 günlük seyahatini sağlık problemleri nedeniyle 6 aya uzatmak zorunda kalan Prenses, tedavisine İsviçre’de devam etmişti.
Prenses, “Medyanın hayatım ve ilişkilerimle ilgili yaptığı yorumları hiç hoş bulmuyorum. Biz de herkes gibi insanız ve her insanın duyguları ve zayıf noktaları vardır. Ancak ailemiz çok fazla medyanın gözü önünde ve en küçük zayıflık belirtisi kolayca ortaya çıkıyor” diyerek hastalık sürecinde medyada çıkan yalan haberleri eleştirdi.
Fransız basınında çıkan haberlere göre, Monaco Prensi eşi Charlene’nin özellikle kraliyet etkinliklerine katılmasını istiyor. Bu nedenle kendisine yılda 10 milyon sterlin verdiği ve Prenses’in bu nedenle yanında yer aldığı söylentiler arasında yer alıyor.
64 yaşındaki Prens’in eşi Charlene’e ‘aşırı gizli bir anlaşma’ imzalattığı ve onu yanında tutmak için ne gerekirse yaptığı iddia edildi.
Prenses’in uzun bir arada sonra dönüşü Fransız ve dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı. Ancak medyada dolaşan ‘Prenses boşuna dönmedi’ söylemleri, Prens’in kendisine bir anlaşma imzalattığı iddiasını güçlendirdi.