Hüzünlü Prenses Charlene, rehabilitasyon sonrası ilk defa konuştu: Hala çok kırılganım

MEDYANIN GÖZÜ ÜSTÜNDE

Prenses, “Medyanın hayatım ve ilişkilerimle ilgili yaptığı yorumları hiç hoş bulmuyorum. Biz de herkes gibi insanız ve her insanın duyguları ve zayıf noktaları vardır. Ancak ailemiz çok fazla medyanın gözü önünde ve en küçük zayıflık belirtisi kolayca ortaya çıkıyor” diyerek hastalık sürecinde medyada çıkan yalan haberleri eleştirdi.