Hüzünlü Prenses Charlene, rehabilitasyon sonrası ilk defa konuştu: Hala çok kırılganım

Haberler - ntv.com.tr | 26.05.2022 - 13:51 - Son Güncelleme : 26.05.2022 - 14:13

Düğününde ağlarken görüntülendiği için 'Hüzünlü Prenses' olarak anılan Monaco Prensesi Charlene, yaşadığı bazı sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süre tedavi görmüştü. İsviçre'de tedavi gördükten sonra Monaco'ya geri dönen ve etkinliklere sık sık katılmaya başlayan Prenses, rehabilitasyon süreciyle ilgili konuştu.

Hüzünlü Prenses Charlene, rehabilitasyon sonrası ilk defa konuştu: Hala çok kırılganım - 1

Uzun süre Güney Afrika'da ve ardından 'da bir klinikte tedavi gören Monaco Prensesi Charlene, yaşadığı bazı sağlık sorunları nedeniyle uzun bir inzivadaydı. Aylar sonra eşi Prens Albert ve ikiz çocuklarıyla ilk kez Formula yarışında toplum önüne çıkan Prenses, rehabilitasyon süreciyle ilgili ilk defa duygularını dile getirdi.

Hüzünlü Prenses Charlene, rehabilitasyon sonrası ilk defa konuştu: Hala çok kırılganım - 2

"ZOR BİR SÜREÇTİ"

Kraliyetten uzaklaştığı dönemde rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Prenses Charlene, o süreç için “uzun, zor ve acılı” ifadelerini kullandı.

Hüzünlü Prenses Charlene, rehabilitasyon sonrası ilk defa konuştu: Hala çok kırılganım - 3

"HALA KIRILGANIM"

7 yaşındaki kızı Prenses Gabriella ile Monte-Carlo Moda Haftası’na katılan Prenses, Mart ayında Monaco’ya döndüğünden beri ‘kırılgan’ olduğunu dile getirdi.

Hüzünlü Prenses Charlene, rehabilitasyon sonrası ilk defa konuştu: Hala çok kırılganım - 4

ARTIK DAHA SAKİN

4 ay İsviçre’de bir klinikte kalan ve hem duygusal hem de fiziksel anlamda tedavi gören kraliyet üyesi “Sağlık durumum şu an oldukça kırılgan. Uzun, zorlu ve acılı bir yolculuktu ama bugünlerde daha sakin hissediyorum” dedi.

Hüzünlü Prenses Charlene, rehabilitasyon sonrası ilk defa konuştu: Hala çok kırılganım - 5

GÜNEY AFRİKA'DA RAHATSIZLANDI

Prenses Charlene ilk defa 2021'nin Mayıs ayında Güney Afrika’dayken rahatsızlanmıştı. 10 günlük seyahatini sağlık problemleri nedeniyle 6 aya uzatmak zorunda kalan Prenses, tedavisine İsviçre’de devam etmişti.

Hüzünlü Prenses Charlene, rehabilitasyon sonrası ilk defa konuştu: Hala çok kırılganım - 6

MEDYANIN GÖZÜ ÜSTÜNDE

Prenses, “Medyanın hayatım ve ilişkilerimle ilgili yaptığı yorumları hiç hoş bulmuyorum. Biz de herkes gibi insanız ve her insanın duyguları ve zayıf noktaları vardır. Ancak ailemiz çok fazla medyanın gözü önünde ve en küçük zayıflık belirtisi kolayca ortaya çıkıyor” diyerek hastalık sürecinde medyada çıkan yalan haberleri eleştirdi.

Hüzünlü Prenses Charlene, rehabilitasyon sonrası ilk defa konuştu: Hala çok kırılganım - 7

PRENSES'E ÖDEME YAPIYOR İDDİASI

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Monaco Prensi eşi Charlene’nin özellikle kraliyet etkinliklerine katılmasını istiyor. Bu nedenle kendisine yılda 10 milyon sterlin verdiği ve Prenses’in bu nedenle yanında yer aldığı söylentiler arasında yer alıyor.

64 yaşındaki Prens’in eşi Charlene’e ‘aşırı gizli bir anlaşma’ imzalattığı ve onu yanında tutmak için ne gerekirse yaptığı iddia edildi.

Hüzünlü Prenses Charlene, rehabilitasyon sonrası ilk defa konuştu: Hala çok kırılganım - 8

"PRENSES BOŞUNA DÖNMEDİ"

Prenses’in uzun bir arada sonra dönüşü Fransız ve dünya basınında büyük yankı uyandırmıştı. Ancak medyada dolaşan ‘Prenses boşuna dönmedi’ söylemleri, Prens’in kendisine bir anlaşma imzalattığı iddiasını güçlendirdi.

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