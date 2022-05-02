'Hüzünlü Prenses' Charlene tedavinin ardından ilk kez ailesiyle kameralar önünde

Haberler | 02.05.2022 - 09:38
Prenses Charlene, altı ay sonra ilk kez ailesiyle birlikte toplum önüne çıktı. 44 yaşındaki Monaco Prensesi, 68 yaşındaki eşi Prens Albert, yedi yaşındaki ikizleri Prenses Jacques ve Prenses Gabriella ile Monaco E-Prix yarışını izledi.
Bu, Charlene'nin İsviçre'de "tükenmişlik” tedavisi görmesinin ardından Monaco'ya döndükten sonra ailesiyle ilk fotoğraf verişi oldu.
Prenses, 2021 yılının büyük bir bölümünü Güney Afrika’da sağlık sorunlarıyla baş ederek geçirdi. Daha sonra Kasım 2021'de “hem duygusal hem de fiziksel yorgunluk” nedeniyle bir tedavi merkezinde kaldı.
Prens Albert, kasım ayında People dergisine verdiği röportajda, “Fiziksel ve duygusal olarak açıkça bitkindi, bunalmıştı ve resmi görevlerle, genel olarak yaşamla, hatta aile hayatıyla yüzleşemedi” diye konuşmuştu.
Düğününde ağladığı için 'hüzünlü prenses' olarak anılan Charlene, uzun süre Güney Afrika'da ve ardından Monaco'da bir klinikte tedavi görmesinin ardından mart ayında saraya ve ailesine dönmüştü.
Monaco Sarayı, Prenses’in dönüşünü doğrularken, Charlene'in "Eşi ve çocukları yanındayken Prenslik'te nekahet dönemine devam edeceğini" de belirtmişti.
Saray basın açıklamasında, Prenses’in doktorlarıyla görüştükten sonra Monaco'ya dönüş kararı aldığını belirterek, Charlene'in sağlık açısından yeterince güçlenir güçlenmez resmi görevlerine kademeli olarak devam edeceğini duyurmuştu. Açıklamada, Prenses'in yeniden Monaco halkıyla zaman geçirmeyi ve sosyalleşmeyi dört gözle beklediği ifade edilmişti. Prenses'in ayrıca "hala huzur ve sükunete ihtiyacı olduğu için, özel hayatlarına ve aile yaşantılarına saygı duyulmaya devam edilmesini istediği” belirtilmişti.
Monaco'ya dönmeden önce Charlene, bir dizi ameliyat gerektiren kulak-burun-boğaz enfeksiyonu nedeniyle Güney Afrika'daydı. Temmuz 2021'de, yılın başlarında geçirdiği bir ameliyatın komplikasyonlarının, Prenses’in kulak içi basıncının eşitlenmesini önlediği ve 6 bin metrenin üzerinde uçmasını imkansız hale getirdiği paylaşılmıştı.
Prenses Charlene'in uzun süre Monaco’ya dönmemesi ve çocuklarının ise babalarıyla birlikte Monaco'da kalması, çiftin arasının açık olduğu söylentilerinin ortaya atılmasına neden olmuştu.
Zimbabwe doğumlu eski bir olimpik yüzücü olan Prenses Charlene, Güney Afrika'dayken gergedanların korunduğu bölgeyi ve bunun için yapılan çalışmaları incelemiş, o sırada çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Monaco Prensi Albert ile 11 yıl önce evlenirken düğününde ağlaması nedeniyle ‘hüzünlü prenses’ olarak anılan Prenses Charlene, düğün öncesi saraydan kaçmaya çalıştığı iddialarıyla da gündeme gelmişti.