İbo Show'un yeni bölüm konukları

DİLAN TATLISES: BİR KEZ DAHA BABASIZ KALMAYA DAYANAMAM

İbrahim Tatlıses’in şarkıcı kızı Dilan Tatlıses “Babamdan Emanet” albümüyle İbo Show’un bayram konukları arasındaydı. Babasının “Yetmez mi?” ve “Aramam” şarkılarını söylerken İbrahim Tatlıses gözyaşlarına hakim olamadı.

Dilan’ın performansını çok beğenen Tatlıses, “Sen bunları nereden öğrendin?” diye sordu. Dilan Tatlıses, “Küçüklüğümden beri sizi dinliyorum” diyerek yanıtladı. Dilan Tatlıses’in “Biz babamla yıllar sonra bir araya geldik, bir araya geldikten sonra elini sırtımdan hiç eksik etmedi. Bir tane babayla büyüdüm. Onu kaybettim, sonra babam var dedim şimdi bir kez daha babasız kalmaya dayanamam. İyi geldin hayatıma, hiç gitme” sözleri üzerine İbrahim Tatlıses, “Baban her zaman arkanda, eli sırtında, dualarıyla seninle” dedi ve duygusal anlar yaşadı.

Dilan’ın vefat eden üvey babası için de “Sana çok iyi baktığı için teşekkür ediyorum” dedi.