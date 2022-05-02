İbo Show'un yeni bölüm konukları

Haberler | 02.05.2022 - 14:56
Star ekranlarının vazgeçilmez eğlence programı ‘İbo Show’, yeni bölümleriyle çarşamba günleri ekrana geliyor. Yayınlandığı günden beri müziğin ve eğlencenin tek adresi olan ‘İbo Show’un bu haftaki konukları arasında Hülya Avşar, Gonca Vuslateri, Ekin Uzunlar ve İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Tatlıses yer alacak. ‘İbo Show’, 4 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de Star’da…
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, unutulmaz bir gece yaşanacak. ‘İbo Show’; milyonların sevgilisi Hülya Avşar, yetenekli oyuncu Gonca Vuslateri, Karadeniz müziğinin genç sesi Ekin Uzunlar ve İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Tatlıses ile canlı performansları ve samimi sohbetleriyle unutulmaz bir gece yaşatacak.
Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses bir araya geldi, büyük buluşmada renkli dakikalar yaşandı. Hülya Avşar güzelliği, canlı performansı, dansları ve sohbetiyle yine kendine hayran bıraktı. Bol bol set anılarından konu açılan programda samimi açıklamalar peş peşe geldi. Hülya Avşar, “Sen aşk mısın?” isimli yeni şarkısını da ilk kez İbo Show’da söyledi.
Program esnasında konuşan İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar’dan bahsederek; “Biz bu hanımefendiyle çok dertleşiriz çok ağlaşırız çok inat biridir. 'Aşıksın' film setinde ‘Ben senin solistin olacağım’ dedi. Gizli gizli ders alıyormuş, nereden bileyim, kim inanır” sözleri üzerine Avşar kızı ,“Sen yanlış hatırlıyorsun, sette çekirdek yiyordum, müzik dersleri alsam mı acaba diye düşünüyorken ‘Sen çekirdek yersen senden hiçbir şey olmaz’ diyerek beni sinirlendirdin. O zaman dedim ki; 'Sen göreceksin hem çekirdek yiyeceğim hem senin solistin olacağım'” dedi. Bunun üzerine konuşan Tatlıses de “Evet hem şarkıcı oldu hem assolist oldu” dedi.
Programa konuk olan Gonca Vuslateri, dansları ve performansıyla büyük beğeni topladı. Vuslateri unutamadığı Hülya Avşar anısı herkesi kahkahaya boğdu. Vuslateri, “Bodrum’da Hülya Avşar sahneye çıkacaktı, hiç tanışmıyorduk. Konserinde giymek için kendime özel bir kıyafet aldım, otele geri döndüğümde Hülya Avşar ile karşılaştık. Bana ‘Akşam bu kıyafeti mi giyeceksin canım benim, çok parlak bir kıyafet. Ben bile bu kadarını giymiyorum’ dedi. İsterseniz başka kıyafet giyeyim dedim, ‘Yok canım sadece kıskandım’ deyince başka bir çiçekli kıyafet giydim. Beni görünce sahneye çıkardı ve ‘Gerçekten giymedin mi’ dedi. Güldü kendine" diye konuştu.
İbrahim Tatlıses’in şarkıcı kızı Dilan Tatlıses “Babamdan Emanet” albümüyle İbo Show’un bayram konukları arasındaydı. Babasının “Yetmez mi?” ve “Aramam” şarkılarını söylerken İbrahim Tatlıses gözyaşlarına hakim olamadı.
Dilan’ın performansını çok beğenen Tatlıses, “Sen bunları nereden öğrendin?” diye sordu. Dilan Tatlıses, “Küçüklüğümden beri sizi dinliyorum” diyerek yanıtladı. Dilan Tatlıses’in “Biz babamla yıllar sonra bir araya geldik, bir araya geldikten sonra elini sırtımdan hiç eksik etmedi. Bir tane babayla büyüdüm. Onu kaybettim, sonra babam var dedim şimdi bir kez daha babasız kalmaya dayanamam. İyi geldin hayatıma, hiç gitme” sözleri üzerine İbrahim Tatlıses, “Baban her zaman arkanda, eli sırtında, dualarıyla seninle” dedi ve duygusal anlar yaşadı.
Dilan’ın vefat eden üvey babası için de “Sana çok iyi baktığı için teşekkür ediyorum” dedi.
Karadeniz müziğinin yetenekli sesi Ekin Uzunlar İbo Show’un konuğu oldu. Kendine özgü şarkı yorumlarıyla çok sevilen Ekin Uzunlar, yöresel müzikle dünya müziğini birleştirdi ve kemençesiyle şov yaptı. İbrahim Tatlıses, Ekin Uzunlar için “Karadeniz’in altın çocuğu diyebilirim” dedi.
İbo Show’un bayram özel bölümüne taklitler damga vurdu. Gonca Vuslateri’den Sezen Aksu, Neşe Karaböcek taklitleri, Dilan Tatlıses’ten Seda Sayan, Sibel Can taklitleri ve Ekin Uzunlar’dan Volkan Konak, İsmail Türüt taklitleri stüdyoda kahkaha tufanı yaşattı.