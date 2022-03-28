İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu

Haberler | 28.03.2022 - 12:49
Star ekranlarının vazgeçilmez eğlence programı ‘İbo Show’, yeni bölümleriyle çarşamba günleri ekrana geliyor.
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, unutulmaz bir gece yaşanacak. Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir gece yaşatmaya hazırlanan ‘İbo Show’; Lerzan Mutlu, Serdar Ortaç, Saba Tümer, Ayta Sözeri ile unutulmaz bir geceye imza atacak. Aynı zamanda keyifli sohbetiyle Şafak Sezer ve muhteşem danslarıyla Oryantal Didem de geceye renk katacak. İbo Show bu hafta hem müzik ziyafeti sunacak hem kahkaha tufanı yaşatacak.
Program konukları arasında yer alan Ayta Sözeri, İbo Show'a konuk olarak canlı performansıyla milyonları kendine hayran bırakacak. Ayta Sözeri, unutamadığı İbrahim Tatlıses anısını İbo Show'da anlatarak geceye renk katacak.
Beste fabrikatörü olarak bilinen Serdar Ortaç, yıllardır şarkı sözlerine yapılan eleştirilere son noktayı İbo Show'da koyacak. Serdar Ortaç, İbo Show'da canlı şarkılar söyleyerek aşk hayatına dair özel itiraflarda bulunacak.
Canlı performansıyla yıllar sonra yeniden İbo Show'a konuk olan Lerzan Mutlu çok özel itiraflarıyla İbo Show'a damga vuracak. Aynı zamanda keyifli sohbetiyle de geceye renk katacak olan Lerzan Mutlu, evlilik üzerine yaptığı itirafla da çok şaşırtacak.
İbrahim Tatlıses, İbo Show'da kime, nasıl evlenme teklif edecek? Bu evlilik teklifi çok konuşulacak. Aynı zamanda aşk üzerine çok özel açıklamalar yapacak olan İbrahim Tatlıses, “Aşk yüzünden ağladı mı? Evlenmek istiyor mu? Aşk defterini kapattı mı? Aşk kriterleri neler?” sorularına yanıtlar verecek. Tatlıses'in samimi açıklamaları İbo Show'a damga vuracak!
Şen kahkahalarıyla çok sevilen başarılı televizyoncu Saba Tümer, İbrahim Tatlıses’in konuğu oluyor. Saba Tümer, aşk sorularını yanıtsız bırakmayarak samimi açıklamalarda bulunacak.
Kıvrak danslarıyla her hafta İbo Show'da göz kamaştıran Didem, bu hafta hem dans edecek hem de Saba Tümer ve Lerzan Mutlu'ya oryantal öğretecek. Didem’in oryantal dansları seyirciyi ekran başına kilitleyecek.
‘İbo Show’, yeni bölümüyle 30 Mart Çarşamba, saat 20.00’de Star’da.