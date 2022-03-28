İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu

KAHKAHA DOLU BİR GECE

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, unutulmaz bir gece yaşanacak. Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir gece yaşatmaya hazırlanan ‘İbo Show’; Lerzan Mutlu, Serdar Ortaç, Saba Tümer, Ayta Sözeri ile unutulmaz bir geceye imza atacak. Aynı zamanda keyifli sohbetiyle Şafak Sezer ve muhteşem danslarıyla Oryantal Didem de geceye renk katacak. İbo Show bu hafta hem müzik ziyafeti sunacak hem kahkaha tufanı yaşatacak.