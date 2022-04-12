İbo Show'un yeni bölüm konukları: İsmail YK, Tuğçe Kandemir, Bilal Sonses, Aydın Kurtoğlu ve İntizar

Haberler | 12.04.2022 - 12:31
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, unutulmaz bir gece yaşanacak. Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir gece yaşatmaya hazırlanan ‘İbo Show’; İsmail YK, Tuğçe Kandemir, Bilal Sonses, Aydın Kurtoğlu ve İntizar ile unutulmaz bir geceye imza atacak. İbo Show bu hafta hem müzik ziyafeti sunacak hem keyif dolu anlar yaşatacak.
Yıllardır şarkı ve klipleriyle çok sevilen İsmail YK, İbo Show’a yine damga vurmaya geliyor. İsmail YK yeni şarkısını ilk kez İbo Show’da söyleyecek. Dansları ve enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakacak olan İsmail YK’nın Tatlıses’e ve konuklarına hazırladığı sürpriz de çok konuşulacak.
Son dönemlerde yaptıkları şarkılar tıklanma rekoru kıran genç müzisyenler Tuğçe Kandemir ve Bilal Sonses, İsmail YK ile aynı programda İbrahim Tatlıses’in konuğu oluyor. Tuğçe Kandemir ve Bilal Sonses’in İsmail YK ile ilgili itirafı çok şaşırtacak. Aynı zamanda Tuğçe Kandemir nasıl ünlü olduğunu İbo Show’da anlatacak. Yaptığı söz ve bestelerle dinlenme rekorları kıran genç şarkıcı Bilal Sonses, şarkılarını nasıl yazdığını İbo Show’da anlatacak.
Cengiz Kurtoğlu’nun müzisyen oğlu Aydın Kurtoğlu da İbo Show’un bu haftaki konukları arasında yer alıyor. Aydın Kurtoğlu hem canlı şarkılar söyleyecek hem de samimi açıklamalar yapacak.
Tatlıses bilinmeyen keşfedilme hikayesini de İbo Show’da anlatacak. Keyifli sohbetlerin ve eğlencenin zirve yapacağı programda Tatlıses’in açıklamaları damga vuracak.
İşte yeni bölümden kareler...