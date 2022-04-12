İbo Show'un yeni bölüm konukları: İsmail YK, Tuğçe Kandemir, Bilal Sonses, Aydın Kurtoğlu ve İntizar

Son dönemlerde yaptıkları şarkılar tıklanma rekoru kıran genç müzisyenler Tuğçe Kandemir ve Bilal Sonses, İsmail YK ile aynı programda İbrahim Tatlıses’in konuğu oluyor. Tuğçe Kandemir ve Bilal Sonses’in İsmail YK ile ilgili itirafı çok şaşırtacak. Aynı zamanda Tuğçe Kandemir nasıl ünlü olduğunu İbo Show’da anlatacak. Yaptığı söz ve bestelerle dinlenme rekorları kıran genç şarkıcı Bilal Sonses, şarkılarını nasıl yazdığını İbo Show’da anlatacak.