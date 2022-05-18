İbo Show'un yeni bölüm konukları: Muazzez Ersoy, Coşkun Sabah, Yücel Arzen, Hüseyin Tatlı, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut

Ünlü besteci ve yorumcu Yücel Arzen, Alişan'ın yorumuyla bilinen ve çok sevilen "Ah le yar" bestesini İbo Show’da anlatacak. Yücel Arzen’in yıllar sonra söylediği İbrahim Tatlıses ile ilgili itirafı da çok konuşulacak.



Zarifliği ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan sevilen sanatçı Muazzez Ersoy dillerden düşmeyen şarkılarla kulakların pasını silecek. Keyifli sohbeti ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla geceye renk katacak olan usta sanatçı, herkesi ekran başına kilitleyecek.