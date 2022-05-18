İbo Show'un yeni bölüm konukları: Muazzez Ersoy, Coşkun Sabah, Yücel Arzen, Hüseyin Tatlı, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut

Haberler | 18.05.2022 - 14:58
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, unutulmaz bir gece daha yaşanacak.
‘İbo Show’’da bu hafta; Türk Sanat Müziği'nin sevilen sesi Muazzez Ersoy, usta sanatçı Coşkun Sabah, ünlü besteci ve yorumcu Yücel Arzen, İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı, son zamanların parlayan ikilisi Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut konuk olarak yer alacak. Aynı zamanda Şafak Sezer de esprileri ve keyifli sohbeti ile renk katacak.
İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kardeşi Hüseyin Tatlı yıllar önce Fırat dizisinde oynamış ve İbo Show'a katılmıştı. Uzun yıllar sonra tekrar kardeşini ağırlayan Tatlıses, duygu dolu anlar yaşayacak. Hüseyin Tatlı’dan İbrahim Tatlıses hakkında samimi itiraflar İbo Show’da.
SON ZAMANLARIN FENOMEN İKİLİSİ BURAK BULUT VE KURTULUŞ KUŞ İBO SHOW'DA
Yaptıkları düetlerle sosyal medyada ve müzik listelerinde dikkat çeken ikili canlı performanslarıyla İbo Show'a konuk oluyor. Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş, samimi sohbeti ve müzik ziyafetiyle keyifli anlar yaşatacak.
COSKUN SABAH'TAN SAMİMİ AÇIKLAMALAR
Dobralığıyla bilinen usta sanatçı Coşkun Sabah, şarkılarıyla kulakların pasını silecek. Aynı zamanda Coşkun Sabah, samimi itiraflarıyla da merak uyandıracak.
Ünlü besteci ve yorumcu Yücel Arzen, Alişan'ın yorumuyla bilinen ve çok sevilen "Ah le yar" bestesini İbo Show’da anlatacak. Yücel Arzen’in yıllar sonra söylediği İbrahim Tatlıses ile ilgili itirafı da çok konuşulacak.
Zarifliği ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan sevilen sanatçı Muazzez Ersoy dillerden düşmeyen şarkılarla kulakların pasını silecek. Keyifli sohbeti ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla geceye renk katacak olan usta sanatçı, herkesi ekran başına kilitleyecek.
Her hafta espirileri ve sürprizleriyle programa renk katan Şafak Sezer izleyenleri yine çok şaşırtacak. Programa elektrikli kaykay ile gelen ünlü komedyen, keyif dolu anlar yaşatacak.