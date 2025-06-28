İbrahim Büyükak oğlunun doğum gününü kutladı

Ünlü oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak, oğlunun doğum günü partisinden paylaşım yaptı.

İbrahim Büyükak oğlunun doğum gününü kutladı - 1

2018 yılında Nurdan Beşen ile dünyaevine giren İbrahim Büyükak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

N-LIFE HABERLERİ

İbrahim Büyükak oğlunun doğum gününü kutladı - 2

Kalender Pide, Mutluyuz, Özür Dilerilm, Yol Arkadaşım ve Bayi Toplantısı gibi yapımlarla tanınan 41 yaşındaki oyuncu, 4 yaşına basan oğlunun doğum günü partisinden paylaşım yaptı.

İbrahim Büyükak oğlunun doğum gününü kutladı - 3

Oğlu Aslan Oktay ve eşiyle verdiği aile pozunu paylaşan oyuncu "İyi ki doğdun Aslan oğlum." ifadelerini kullandı.

İbrahim Büyükak oğlunun doğum gününü kutladı - 4

Nurdan Beşen Büyükak ise "İyi ki doğdun canım oğlum. Ne ara 4 oldun!" notuyla paylaşım yaptı.

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