İbrahim Büyükak oğlunun doğum gününü kutladı
Ünlü oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak, oğlunun doğum günü partisinden paylaşım yaptı.
2018 yılında Nurdan Beşen ile dünyaevine giren İbrahim Büyükak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
2018 yılında Nurdan Beşen ile dünyaevine giren İbrahim Büyükak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Kalender Pide, Mutluyuz, Özür Dilerilm, Yol Arkadaşım ve Bayi Toplantısı gibi yapımlarla tanınan 41 yaşındaki oyuncu, 4 yaşına basan oğlunun doğum günü partisinden paylaşım yaptı.
Oğlu Aslan Oktay ve eşiyle verdiği aile pozunu paylaşan oyuncu "İyi ki doğdun Aslan oğlum." ifadelerini kullandı.
Nurdan Beşen Büyükak ise "İyi ki doğdun canım oğlum. Ne ara 4 oldun!" notuyla paylaşım yaptı.