İbrahim Çelikkol'dan oğlu Ali ile yeni pozlar

Son olarak 'Kuş Uçuşu' adlı internet dizisinde rol alan İbrahim Çelikkol, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Oğluyla verdiği pozları sık sık takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, son olarak Ali ile karlar arasında çekilen fotoğrafını paylaştı.

İbrahim Çelikkol'dan oğlu Ali ile yeni pozlar - 1

2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturan İbrahim Çelikkol, 2019 yılında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü çift, oğullarına Ali adını verdi.

İbrahim Çelikkol'dan oğlu Ali ile yeni pozlar - 2

Son dönemde evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı haberleriyle magazin gündemine gelen İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol, yaklaşık 7 ay önce tek celsede anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırdı.

İbrahim Çelikkol'dan oğlu Ali ile yeni pozlar - 3

KAR KEYFİ

Vaktinin çoğunu oğluyla geçiren ve keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü isim, son olarak Ali ile kar oynamaya gitti. Çelikkol, oğluyla olan pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

İbrahim Çelikkol'dan oğlu Ali ile yeni pozlar - 4

Daha önce 'Karadağlar', 'İffet', 'Siyah Beyaz Aşk', 'Doğduğun Ev Kaderindir', 'Bir Zamanlar Çukurova' gibi dizilerde rol alan 40 yaşındaki Çelikkol'a kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

İbrahim Çelikkol'dan oğlu Ali ile yeni pozlar - 5

KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Öte yandan daha önce birkaç projede birlikte rol alan Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, sık sık aşk yaşadıkları iddialarıyla gündeme geliyor. Haklarındaki söylentileri yalanlayan ikiliden Akalay, kafa karıştıran bir paylaşımda bulunmuştu.

İbrahim Çelikkol'dan oğlu Ali ile yeni pozlar - 6

"SEVDİM SENİ BİR KERE"

Haklarındaki aşk iddialarını her fırsatta yalanlayan ve arkadaş olduklarını dile getiren oyuncu ikiliden Akalay, son paylaşımıyla yine merak uyandırmıştı.

İbrahim Çelikkol'dan oğlu Ali ile yeni pozlar - 7

İbrahim Çelikkol ile fotoğrafını paylaşan Akalay, Teoman'ın 'Sevdim seni bir kere' şarkısını da ekledi. Bu paylaşım yine 'Aşk mı yaşıyorlar?' sorusunu akıllara getirmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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