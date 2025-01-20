İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu isyan etti: Nihal Candan çocuk oyununda oynuyor

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Oğlunu bir tiyatro oyununa götüren Mutlu, sahnedeki oyunculardan birinin Nihal Candan olduğunu fark edince salonu terk etti.

İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu isyan etti: Nihal Candan çocuk oyununda oynuyor - 1

Oyuncu İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu, oğlu Ali ile geçtiğimiz akşam bir tiyatro oyununu izlemeye gitti.

Ancak oyunda hayatının şokunu yaşadığını ifade eden Mutlu, sahnede oyunculuk yapan Nihal Candan'ın performansını eleştirdi.

N-LIFE HABERLERİ

İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu isyan etti: Nihal Candan çocuk oyununda oynuyor - 2

"HEMEN ALANI TERK ETTİK"

Mutlu sahnedeki Candan'ın karesini paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

"Bir oyun için özellikle de bir çocuk oyunu için bunları yazmak zorunda kaldığım için çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Oyunculardan biri, bir aralar adını gündemden duyduğum Nihal Candan... Buradan da anlayacağınız üzere oyunculuk göremiyoruz. Çocuklarımızın sömestr tatilinde bilet alıp, zaman ayırıp, organizasyon yaptığımız bir pazar günü için karşılaştığımız 'oyun' deyip sanata saygısızlık yapmak istemiyorum.

Asla ve asla çocuklara hatta hiçbir yaş grubuna hitap etmeyen bir şeydi ki hemen alanı terk ettik. Bunu sanata, sanatçıya, çocuğa ve her bir bireye yapılan saygısızlık olarak algılıyorum, algılıyoruz. Olur da etkinlik listesinde görürseniz sakın ola bilet almayın."

İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu isyan etti: Nihal Candan çocuk oyununda oynuyor - 3

"ZATEN OYUNCULUK GÖREMEDİK"

Konuyla ilgili bir de video yayınlayan Mutlu "Gerçekten yaşadığımız şoku atlatabilmiş değiliz. Çok öncesinden almıştık bileti. Oyun başladığında zaten oyunculuk göremedik. Bir oyun da göremedik açıkçası. Oyuncuları fark edene kadar da 'Ne izliyoruz biz' gibi bir tavır içerisindeydik. Çok kötü! " ifadelerini kullandı.

İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu isyan etti: Nihal Candan çocuk oyununda oynuyor - 4

"ETİK OLMAYAN OLAYLARIN İÇERİSİNDE ADI ANILIYORDU"

Nihal Candan'ın sahnede olmasını eleştiren Mutlu "Bu arada kimsenin şahsına lafım yok ama kadın oyuncuyu zaten gündemden bir ara adını duyduğum için tanıyorum ve etik olmayan olayların içerisinde adı anılıyordu ve bu bir çocuk oyunu. Demem o ki buraya para verip bilet alıyoruz, zaman ayırıyoruz, bir organizasyon yapıyoruz ve şoktayız. Bütün anneler şoktayız. Alanı terk ettik" diyerek sözlerini tamamladı.

İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu isyan etti: Nihal Candan çocuk oyununda oynuyor - 5

Nihal Candan, kara para aklama ve suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cezaevinde 37 kiloya düşen Candan tahliye edilmişti. Kız kardeşi Bahar Candan da geçtiğimiz Eylül ayında cezaevinden tahliye edildi.

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