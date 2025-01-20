İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu isyan etti: Nihal Candan çocuk oyununda oynuyor
Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Oğlunu bir tiyatro oyununa götüren Mutlu, sahnedeki oyunculardan birinin Nihal Candan olduğunu fark edince salonu terk etti.
Oyuncu İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu, oğlu Ali ile geçtiğimiz akşam bir tiyatro oyununu izlemeye gitti.
Ancak oyunda hayatının şokunu yaşadığını ifade eden Mutlu, sahnede oyunculuk yapan Nihal Candan'ın performansını eleştirdi.