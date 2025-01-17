İbrahim Tatlıses'e gönderme mi yaptı? Tuğçe Tayfur'dan son nokta
Yaklaşık iki hafta önce aramızdan ayrılan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un babası için yaptığı paylaşımında kullandığı "O arabeskin prensi değil kralıydı" sözler, İbrahim Tatlıses'e gönderme olarak yorumlanmıştı. Baba acısıyla sarsılan Tayfur, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Tayfur'un vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğarken; ünlü isim 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlanmıştı.