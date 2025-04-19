İbrahim Tatlıses: Kaç torunum olduğunu bilmiyorum

İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu. Ünlü sanatçı soyadının neden "Tatlıses" olduğunu açıkladı. Avşar'ın "Yeniden hayata başlayacak olsan neleri yapmazdın?" sorusuna Tatlıses "Çocuk yapmazdım." yanıtını verdi.

İbrahim Tatlıses: Kaç torunum olduğunu bilmiyorum - 1

İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar'ın sunduğu Bir Hülya Avşar Sohbeti adlı Youtube programına konuk oldu.

İbrahim Tatlıses, "Aydemir Akbaş, 45 senelik dostumdu. Galatasaray maçını seyrediyor, her İbo Show'da yanımda olur. O gün diyor ki 'Bir çorba içeyim.' Dönüyor çorbasını içiyor. Tam kalkıp diyor ki 'Bu akşam da gitmeyeyim.' O gelse direksiyona ben geçeceğim. Aydemir önde oturacak, mermi bana değil Aydemir'e gelecek." diyerek yıllar önce yaşadığı olayı anlattı.

N-LIFE HABERLERİ

İbrahim Tatlıses: Kaç torunum olduğunu bilmiyorum - 2

"FELÇ KALMAK ÇOK ZOR"

İbrahim Tatlıses, yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili "Hayatı bırakmam, yaşamayı seviyorum, yaşatmayı da seviyorum. Ben yaşarken birileri ölmesin... Bu herkesin başına gelebilir." dedi.

Tatlıses "Ben nereden geldiğimi bildiğim için, tepeden inmedim. Ben mağaradan geldim. Mağara adamı dediler, desinler. Ben kültürlüden daha kültürlüyüm. Ben okul okumadım ama hayatı okudum... Felç kalmak çok zor. Tedavi görmüyorum." ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses: Kaç torunum olduğunu bilmiyorum - 3

"BİR TEK NANKÖRLERİ UNUTMAM"

73 yaşındaki ünlü şarkıcı sözlerine "Eşeğim yoktu uçağım oldu. Mağaradan çıktım villalarım oldu, buna şükretmek lazım değil mi? Hayatımdan çok mutluyum, bir tek nankörleri unutmam. Ben cebimden çıkarıp harçlık veriyorum, sırtımdan vuruluyorum." dedi.

İbrahim Tatlıses: Kaç torunum olduğunu bilmiyorum - 4

SOYADI NASIL TATLISES OLDU?

İbrahim Tatlıses soyadıyla ilgili "Yılmaz Tatlıses bana soyadını verdi. Şanlıurfa'dan gelmiştim. Bana 'Uzun hava oku' dedi, 'Aradığımız adam bu. Adın İbrahim Tatlıses olsun' dedi." açıklamasında bulundu.

EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI

Hayattaki en büyük pişmanlıkları sorulan İbrahim Tatlıses "Hayatta çok değer verdiğim insanlar oldu. Onlardan karşılık görmedim. Onlara Allah'a havale ettim." dedi.

"KAÇ TORUNUM OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Avşar'ın "Yeniden hayata başlayacak olsan neleri yapmazdın?" sorusuna Tatlıses "Mesela çocuk yapmam. 7 tane çocuğum var. Kaç torunum olduğunu bilmiyorum." yanıtını verdi.

DAHA FAZLA GÖSTER