İbrahim Tatlıses: Kaç torunum olduğunu bilmiyorum
İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu. Ünlü sanatçı soyadının neden "Tatlıses" olduğunu açıkladı. Avşar'ın "Yeniden hayata başlayacak olsan neleri yapmazdın?" sorusuna Tatlıses "Çocuk yapmazdım." yanıtını verdi.
İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar'ın sunduğu Bir Hülya Avşar Sohbeti adlı Youtube programına konuk oldu.
İbrahim Tatlıses, "Aydemir Akbaş, 45 senelik dostumdu. Galatasaray maçını seyrediyor, her İbo Show'da yanımda olur. O gün diyor ki 'Bir çorba içeyim.' Dönüyor çorbasını içiyor. Tam kalkıp diyor ki 'Bu akşam da gitmeyeyim.' O gelse direksiyona ben geçeceğim. Aydemir önde oturacak, mermi bana değil Aydemir'e gelecek." diyerek yıllar önce yaşadığı olayı anlattı.