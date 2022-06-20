İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Tatlıses açıklaması: Vurulduğum gün şirketin kasasını boşalttı

"BİR İNSANA YEDİ DÜKKâN VERİRSİN YEDİSİ DE BATAR MI?"

Gelişmelerin ardından Beyaz Magazin'e konuşan Tatlıses, eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses hakkında açıklamalarda bulundu. Tatlıses, "Benim hiçbir evladım mağdur olmamıştır, hiçbir evladımı mağdur etmedim. Ben hiçbir kadını mağdur etmem Perihan Savaş da olmak üzere. Ben Adalet hanımdan 45 senedir ayrıyım bir tek dini nikahımız düşmemiştir. O oğlum dediğim var ya Ahmet… En büyük ihaneti yapan o yedi tane dükkan verdim. En güzel dükkanları batırdı. Bir insana yedi dükkân verirsin yedisi de batar mı?" dedi.