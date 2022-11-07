Icardi Galatasaray-Beşiktaş maçında gol atarken Wanda Nara TV'de dans etti

"BİZ BEŞ ÇOCUKLU BİR AİLEYİZ"

Öte yandan Canale 5 adlı İtalyan kanalında yayımlanan ünlülerin hayatlarını mercek altına alan Verissimo adlı programa katılan Wanda Nara, Icardi ile ilişkisi hakkında konuştu. Futbolcuyla barışıp barışmayacağı hakkındaki soruya, "İlişkimize iki aydır ara verdik. Ama onu seviyorum ve o benim için dünyadaki en önemli kişi. Rapçi L-Gante ile hakkımda çıkan haberler ise doğru değil. Her şey birlikte yaptığımız işten sonra meydana gelen yanlış anlaşılmalardan kaynaklı" yanıtını verdi.

Icardi ile beş çocuklu bir aileye sahip olduklarını belirten Nara, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Mauro ve ben 2 aydır ayrıyız. Durumumuz ikimizin de en yakın arkadaşlarından biri olan bir avukat tarafından takip ediliyor. Biz 5 çocuklu bir aileyiz ve ne olacağını asla bilemezsiniz. Ben Arjantin'de çok çalışıyorum, Icardi Türkiye'de. Çocuklarımız ise yaşamak istedikleri yer olan İtalya'da hayatlarına devam ediyor."