Icardi Galatasaray-Beşiktaş maçında gol atarken Wanda Nara TV'de dans etti

Hafta sonu Beşiktaş'ı 2-1 yenen Galatasaray'da Arjantinli golcü Mauro Icardi attığı gollerle adından söz ettirdi. Icardi'nin Beşiktaş maçındaki performansı, Avrupa basını ve ülkesi Arjantin'de yankı buldu.
Mauro Icardi, Beşiktaş'a karşı sahada ter döktüğü anlarda ayrıldığı eşi Wanda Nara da bir İtalyan televizyonunda dans yarışmasında boy gösteriyordu.
İtalyan Corriere dello Sport, Icardi'nin derbideki performansını, "Wanda Nara dans ederken, Icardi Türkiye'de elinden gelenin en iyisini yapıyor" başlığıyla okuyucularına sundu.
Haberde, "Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin akşam saatlerinde farklı alanlarda şovları vardı. Wanda Nara, 'Yıldızlarla Dans Et' programında sahne alırken, PSG ve Inter'in eski golcüsü Galatasaray'ı Boğaziçi derbisinde galibiyete götürdü" ifadeleri kullanıldı.
Arjantin yayın kuruluşu La Nacion ise Icardi ile ilgili şunları yazdı:
"10 yılı aşkın süredir İtalya ve Fransa'da yaşadıklarıyla gündeme gelen Mauro Icardi için Türkiye'de oynamak, medyadan uzaklaşmak demekti. Icardi, haftalarca WANDA NARA ile sallantıda olan ilişkileriyle gündeme geldi. Ancak Icardi bu derbiyle futbolun merkezine döndü. Golcü oyuncu Beşiktaş derbisinde sınırlarını zorladı hatta aştı. Icardi, bir İstanbul klasiğinde attığı iki muhteşem golle Galatasaray'a galibiyeti getirdi."
Öte yandan Canale 5 adlı İtalyan kanalında yayımlanan ünlülerin hayatlarını mercek altına alan Verissimo adlı programa katılan Wanda Nara, Icardi ile ilişkisi hakkında konuştu. Futbolcuyla barışıp barışmayacağı hakkındaki soruya, "İlişkimize iki aydır ara verdik. Ama onu seviyorum ve o benim için dünyadaki en önemli kişi. Rapçi L-Gante ile hakkımda çıkan haberler ise doğru değil. Her şey birlikte yaptığımız işten sonra meydana gelen yanlış anlaşılmalardan kaynaklı" yanıtını verdi.
Icardi ile beş çocuklu bir aileye sahip olduklarını belirten Nara, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Mauro ve ben 2 aydır ayrıyız. Durumumuz ikimizin de en yakın arkadaşlarından biri olan bir avukat tarafından takip ediliyor. Biz 5 çocuklu bir aileyiz ve ne olacağını asla bilemezsiniz. Ben Arjantin'de çok çalışıyorum, Icardi Türkiye'de. Çocuklarımız ise yaşamak istedikleri yer olan İtalya'da hayatlarına devam ediyor."
Icardi'nin menajerliğini yapmaya son verdiğini de belirten Wanda Nara, "Artık Icardi'nin menajerliğini yapmamın doğru olmadığını düşündüm ve Galatasaray ile olan sözleşmemi bitirdim. Mauro, rapçi ile ilgili hakkımda çıkan haberlere çok kızdı ve beni defalarca aradı. Beni tekrardan kazanmak için her şeyi yaptı" dedi.
Icardi'yi affetmek zorunda olmadığını belirten Wanda Nara, şöyle konuştu:
"Mauro beni kazanmak için her şeyi yaptı ama onu affetmek zorunda değilim. O mesajları unutmadım. Seçim yapmak zorundaydım ve ondan ayrılarak ailemi korudum. Şu an geri adım atmayacağım. Ama bir gün Icardi ile yeniden birlikte olup olmayacağımı soruyorsanız size şu şekide cevap vereyim: Asla bilemeyeceğiz."
Wanda Nara, Icardi'den ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Arjantinli model ve futbol menajeri 23 Eylül 2022'de Instagram hesabından şu sözleri paylaşmıştı:
"Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göz önüne alındığında bunların benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı da vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum."