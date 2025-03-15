Icardi ile Wanda Nara birbirine girdi: Çok kötü şeyler oldu
Futbolcu Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Boşanma aşamasında olan ikili arasında şok eden gelişmeler yaşandı. Kızlarının velayeti konusunda anlaşmaya varan ikiliden Icardi, çocuklarını okuldan almaya gidince ortalık karıştı.
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında tansiyon yükseldi. Boşanma aşamasında olan ünlü çiftten Wanda Nara, kızlarının ülkeden çıkarılmayacağına dair güvence aldığını sosyal medyadan duyurdu.
Nara'nın paylaşımında "Arjantin adaletine ve avukatlarıma teşekkürler. Bugün, kızlarımın talep ettiği güvencelere sahip oldum ve ben bir anne olarak onlara destek oldum. Sesleri duyuldu ve kimsenin onları ülkeden çıkarmayacağına dair bir huzur içindeyim. Babalarıyla yeniden bir bağ kurabilecekler. Kendi istedikleri gibi zararlı etkiler olmadan. Her zaman bu bağı güçlendirmek için çalışacağım, bunu adalete de ilettim. Kötü niyetli kişilerin söylediklerine kapılmayın. Kızlarımı almak için asla kamu gücünü kullanmayacağını söyleyen aynı yargıç bu. Ben bir anne olarak buna da izin vermezdim" ifadeleri yer aldı.