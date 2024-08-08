Icardi ve Wanda Nara arasında kredi kartı krizi!
Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak istemesinin ardından Arjantinli golcünün kredi kartlarını bloke ettirdiği öne sürüldü. Nara'nın avukatı iddiaları doğrularken, Icardi'nin İstanbul'da tek kaldığını ve aynı zamanda çiftin bağlarının tamamen koptuğunu da söyledi.
Wanda Nara, Galatasaray'ın yıldızı ve geçtiğimiz sezonun Süper Lig gol kralı Mauro Icardi ile boşanmaya hazırlanıyor.
Nara, geçtiğimiz haftalarda Arjantin televizyonunda canlı yayına bağlanarak Icardi'den boşanma kararı aldığını duyurmuştu.