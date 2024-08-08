Icardi ve Wanda Nara arasında kredi kartı krizi!

"BURADA YALAN YOK"

Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld ise katıldığı bir programda iddiaları doğrulayarak, "Burada yalan yok. Erkeklerin bunu çoğunlukla zorlayıcı bir tedbir olarak kullandığı doğru. 50 yıldır üzerinde çalıştığım davalarda erkeklerin yaptığı ilk şey kredi kartını kesmek ya da nafaka yükümlülüklerini yerine getirmemek oluyor" dedi.

Ayrıca Rosenfeld, Icardi'nin İstanbul'da tek kaldığını ve aynı zamanda çiftin bağlarının tamamen koptuğunu da söyledi.