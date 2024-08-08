Icardi ve Wanda Nara arasında kredi kartı krizi!

Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak istemesinin ardından Arjantinli golcünün kredi kartlarını bloke ettirdiği öne sürüldü. Nara'nın avukatı iddiaları doğrularken, Icardi'nin İstanbul'da tek kaldığını ve aynı zamanda çiftin bağlarının tamamen koptuğunu da söyledi.

Icardi ve Wanda Nara arasında kredi kartı krizi! - 1

Wanda Nara, Galatasaray'ın yıldızı ve geçtiğimiz sezonun Süper Lig gol kralı Mauro Icardi ile boşanmaya hazırlanıyor.

Nara, geçtiğimiz haftalarda Arjantin televizyonunda canlı yayına bağlanarak Icardi'den boşanma kararı aldığını duyurmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Icardi ve Wanda Nara arasında kredi kartı krizi! - 2

Arjantin basınından Caras'ın haberine göre, Mauro Icardi'nin boşanmamakta direndiği ve eşinin kredi kartlarını bloke ettirdiği öne sürüldü.

Icardi ve Wanda Nara arasında kredi kartı krizi! - 3

"BURADA YALAN YOK"

Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld ise katıldığı bir programda iddiaları doğrulayarak, "Burada yalan yok. Erkeklerin bunu çoğunlukla zorlayıcı bir tedbir olarak kullandığı doğru. 50 yıldır üzerinde çalıştığım davalarda erkeklerin yaptığı ilk şey kredi kartını kesmek ya da nafaka yükümlülüklerini yerine getirmemek oluyor" dedi.

Ayrıca Rosenfeld, Icardi'nin İstanbul'da tek kaldığını ve aynı zamanda çiftin bağlarının tamamen koptuğunu da söyledi.

Icardi ve Wanda Nara arasında kredi kartı krizi! - 4
Icardi ve Wanda Nara arasında kredi kartı krizi! - 5
Icardi ve Wanda Nara arasında kredi kartı krizi! - 6
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