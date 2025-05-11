İdil Bilgen, Miss World yarışmasında: "Türk bayrağını dalgalandırmak çok özeldi"

Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen, Miss World yarışması için Hindistan'da. Bilgen görkemli açılış töreninde yaptığı dansla gündem oldu.

İdil Bilgen, Miss World yarışmasında: "Türk bayrağını dalgalandırmak çok özeldi" - 1

Türkiye'nin tescilli güzellerinin taçlarını taktığı Miss Turkey 2024 yarışmasının birincisi İdil Bilgen oldu.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen, 72. Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

İdil Bilgen, Miss World yarışmasında: "Türk bayrağını dalgalandırmak çok özeldi" - 2

7-31 Mayıs arasında düzenlenen olan Miss World yarışması için Hindistan'a giden Bilgen, açılış töreninden paylaşım yaptı.

İdil Bilgen, Miss World yarışmasında: "Türk bayrağını dalgalandırmak çok özeldi" - 3

Miss World yarışmasının açılış töreni, renkli görüntülere sahne oldu.

Dünyanın dört bir yanından gelen onlarca yarışmacı, açılış töreninde geleneksel kostümler giydi.

İdil Bilgen, Miss World yarışmasında: "Türk bayrağını dalgalandırmak çok özeldi" - 4

Törenden birçok kare paylaşan ve yaşadığı heyecanı dile getiren Bilgen şu ifadeleri kullandı:

"Ve böylece, 72. Miss World bu geceki muhteşem açılış töreni ile resmen başladı! Dünyanın dört bir yanından gelen inanılmaz ve başarılı kadınlarla çevrili, bayraklarımızı gururla dalgalandırdığımız, nezaket ve ortak bir amaçla birleştiğimiz ne unutulmaz bir etkinlik oldu!"

İdil Bilgen, Miss World yarışmasında: "Türk bayrağını dalgalandırmak çok özeldi" - 5

"TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRMAK ÇOK ÖZELDİ"

Bilgen paylaşımını "Bu gece Türk bayrağını dalgalandırmak çok özeldi. Sonsuza kadar hatırlayacağım bir anı! Dünyaya ve Türkiye'ye tüm sevgilerimi gönderiyorum Telangana, hayallerin taçlandığı yer." sözleriyle tamamladı.

İdil Bilgen, Miss World yarışmasında: "Türk bayrağını dalgalandırmak çok özeldi" - 6

Miss World'e Hindistan'ın Telangana eyaleti ev sahipliği yapıyor.

İdil Bilgen, Miss World yarışmasında: "Türk bayrağını dalgalandırmak çok özeldi" - 7

NEDEN MISS TURKEY'YE BAŞVURDU?

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Bilgen, Miss Turkey yarışmasına katılma kararıyla ilgili "Benim de kanser üzerine araştırmalarım var. Zaten kanser üzerine uzmanlaşmak istiyorum. Dolayısıyla kendimi ülkemde bu platformda - bu aslında yurt dışında çok saygın bir platform - başarılı bir şekilde temsil edebileceğimi düşündüğüm için başvurdum" demişti.

"ÇOK ANLAMLI, ÇOK ÖNEMLİ BİR ÜNVAN"

Bilgen, Miss Turkey yarışmasına katılmasıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Açıkçası ben Türkiye Güzeli seçilmeden önce benim hekim ünvanım oldu. Ben buraya hala bir hekim olarak katılmış oldum ve bu benim kesinlikle ilk ünvanım. Bunu gururla hayat boyu, mesleğim boyunca taşıyacağım. Türkiye Güzeli ünvanı da bence çok anlamlı, çok önemli bir ünvan. Bunu taşımaktan çok gurur duyuyorum. Ben ikisini birleştirmenin bence bir problem değil, tam tersine çok güzel bir bütün olduğunu düşünüyorum."

İdil Bilgen, Miss World yarışmasında: "Türk bayrağını dalgalandırmak çok özeldi" - 8

İDİL BİLGEN KİMDİR?

İdil Bilgen 1.80 cm boyunda ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 11 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en güzel kızı ünvanını kazandı.

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