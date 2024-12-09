İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli ve oğlunu paylaştı: Bunlar hep hayaldi

Yasemin Şefkatli ile mutlu bir evliliği ve İbrahim Ayel ile Sinan Emir adında ikiz oğulları olan İdo Tatlıses, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Eşi ve ikiz oğullarından birini uyurken fotoğraflayan Tatlıses, "Bunlar hep hayaldi, darısı başıma" ifadelerini kullandı.

İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli ve oğlunu paylaştı: Bunlar hep hayaldi - 1

Yasemin Şefkatli ile 2021 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, geçtiğimiz ocak ayında ilk çocuklarını kucağına aldı.

N-LIFE HABERLERİ

İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli ve oğlunu paylaştı: Bunlar hep hayaldi - 2

İKİZ OĞULLARI OLDU

İkiz oğulları olan ünlü çift, bebeklerden birine İbrahim Ayel, diğerine ise Sinan Emir adını verdi.

İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli ve oğlunu paylaştı: Bunlar hep hayaldi - 3

Şimdilerde ilk kez baba olmanın tadını çıkaran İdo Tatlıses, eşi ve ikiz oğullarından birini uyurken fotoğrafladı.

İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli ve oğlunu paylaştı: Bunlar hep hayaldi - 4

"DARISI BAŞIMA"

Ünlü şarkıcı, paylaşımına "Bunlar hep hayaldi, darısı başıma. Amin" notunu düştü.

İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli ve oğlunu paylaştı: Bunlar hep hayaldi - 5

"BUNU GÖRÜNCE ERİDİM"

Eşinin paylaşımına kayıtsız kalamayan Yasemin Şefkatli ise "Dün gece zorlu bir mücadele verdik uyumak için... Bunu görünce eridim" ifadelerini kullandı.

İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli ve oğlunu paylaştı: Bunlar hep hayaldi - 6

"ETKİSİNDEN ÇIKAMADIM"

Bir paylaşım daha yapan Şefkatli, "Etkisinden çıkamadım. 3 saat uykuyla duruyorum. Belim feci durumda ama şöyle bir şey görüyorum, bir anda şarj ediyor vücut kendini" dedi.

İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli ve oğlunu paylaştı: Bunlar hep hayaldi - 7

"İDO MÜTHİŞ BİR BABA"

Öte yandan Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz aylarda bir davete katılmış ve muhabirlerle sohbet etmişti.

İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli ve oğlunu paylaştı: Bunlar hep hayaldi - 8

Ünlü isim, "İdo Tatlıses nasıl bir baba?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Müthiş bir baba. İdo şu ara çok çalışıyor ama çocuklara o kadar güzel zaman ayırıyor ki çok mutlu oluyorum."

İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli ve oğlunu paylaştı: Bunlar hep hayaldi - 9

"İBRAHİM AYEL ADININ HAKKINI VERİYOR"

İkiz oğulları ile ilgili de konuşan Şefkatli "Biri daha baskın biri daha güler yüzlü. İbrahim Ayel daha ağır, adının hakkını veriyor. Sinan Emir daha güleç, neşeli. İkisi de çok şeker ama Ayel daha ağır bir bebek. Bakalım büyüdükçe nasıl olacaklar?" demişti.

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