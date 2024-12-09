İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli ve oğlunu paylaştı: Bunlar hep hayaldi
Yasemin Şefkatli ile mutlu bir evliliği ve İbrahim Ayel ile Sinan Emir adında ikiz oğulları olan İdo Tatlıses, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Eşi ve ikiz oğullarından birini uyurken fotoğraflayan Tatlıses, "Bunlar hep hayaldi, darısı başıma" ifadelerini kullandı.
Yasemin Şefkatli ile 2021 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, geçtiğimiz ocak ayında ilk çocuklarını kucağına aldı.