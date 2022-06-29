Idris Elba 1 milyar sterline TV kanalı alıyor

"KANAL ALMA FİKRİ BANA SICAK GELİYOR”

Ünlü yıldız, kariyerinin başlarında satın almak istediği kanalın benzeri kanallarda çok sayıda projede yer aldığını belirterek, “O zamanlar bu kanalın çok fazla izleyicisi yoktu ama yeni bir kanal oldukları için cesurlardı, ekrana çok sayıda yeni genç oyuncu çıkarıyorlardı. Bu yüzden bu kanalı alma fikri bana sıcak geliyor” diye konuştu.