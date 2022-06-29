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Idris Elba 1 milyar sterline TV kanalı alıyor

Haberler - ntv.com.tr | 29.06.2022 - 07:42

Ünlü İngiliz oyuncu Idris Elba, kanal satın almak için uluslararası bir pazarlama firmasıyla görüşmeler yapmaya başladı. Elba, istediği kanal için 1 milyar sterlinlik bir teklifte bulundu.

Idris Elba 1 milyar sterline TV kanalı alıyor - 1

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Idris Elba, kanal satın almak için uluslararası Miroma Group ile görüşmelere başladı.

Idris Elba 1 milyar sterline TV kanalı alıyor - 2

1 MİLYAR STERLİN TEKLİF ETTİ

49 yaşındaki oyuncu, Channel 4 adlı kamu yayıncılığı yapan televizyon kanalı için 1 milyar (ortalama 20 milyar TL) sterlinlik teklifte bulundu.

Idris Elba 1 milyar sterline TV kanalı alıyor - 3

The Sunday Times gazetesinin haberine göre, Elba’nın bu girişimi İngiliz devletinin, 1982'de kurulan kanalı özelleştirmeye yönelik aldığı karardan sonra geldi. 

Idris Elba 1 milyar sterline TV kanalı alıyor - 4

ALDIĞI KANALA UZUN VADELİ FİNANSMAN SAĞLAMAK İSTİYOR

Aktörün, satın almak istediği ‘Channel 4’e, dijital medya devlerinin yanında değer kaybetmesi nedeniyle uzun vadeli finansman sağlamak istediği de belirtildi.

Idris Elba 1 milyar sterline TV kanalı alıyor - 5

"KANAL ALMA FİKRİ BANA SICAK GELİYOR”

Ünlü yıldız, kariyerinin başlarında satın almak istediği kanalın benzeri kanallarda çok sayıda projede yer aldığını belirterek, “O zamanlar bu kanalın çok fazla izleyicisi yoktu ama yeni bir kanal oldukları için cesurlardı, ekrana çok sayıda yeni genç oyuncu çıkarıyorlardı. Bu yüzden bu kanalı alma fikri bana sıcak geliyor” diye konuştu.

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