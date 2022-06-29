Idris Elba 1 milyar sterline TV kanalı alıyor

Haberler - ntv.com.tr | 29.06.2022 - 07:42
Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Idris Elba, kanal satın almak için uluslararası Miroma Group ile görüşmelere başladı.
49 yaşındaki oyuncu, Channel 4 adlı kamu yayıncılığı yapan televizyon kanalı için 1 milyar (ortalama 20 milyar TL) sterlinlik teklifte bulundu.
The Sunday Times gazetesinin haberine göre, Elba’nın bu girişimi İngiliz devletinin, 1982'de kurulan kanalı özelleştirmeye yönelik aldığı karardan sonra geldi.
Aktörün, satın almak istediği ‘Channel 4’e, dijital medya devlerinin yanında değer kaybetmesi nedeniyle uzun vadeli finansman sağlamak istediği de belirtildi.
Ünlü yıldız, kariyerinin başlarında satın almak istediği kanalın benzeri kanallarda çok sayıda projede yer aldığını belirterek, “O zamanlar bu kanalın çok fazla izleyicisi yoktu ama yeni bir kanal oldukları için cesurlardı, ekrana çok sayıda yeni genç oyuncu çıkarıyorlardı. Bu yüzden bu kanalı alma fikri bana sıcak geliyor” diye konuştu.