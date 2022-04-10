Idris Elba: Ünlü olmadan önce uyuşturucu satıyordum

Haberler | 10.04.2022 - 09:46 - Son Güncelleme : 10.04.2022 - 10:19

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Idris Elba, şöhret basamaklarını tırmanmadan önce esrar sattığını açıkladı.

Idris Elba: Ünlü olmadan önce uyuşturucu satıyordum - 1

Britanyalı aktör Idris Elba şöhret basamaklarını tırmanmadan önce esrar sattığını açıkladı. 

SiriusXM'e verdiği röportaj sırasında ünlü olmadan önce hangi işlerde çalıştığı sorulduğunda 49 yaşındaki aktör, "Pek çok şey yaptım, bazılarıyla gurur duymuyorum. Ot satıyordum. Bunu programda söyleyebilir miyim?" dedi. 

Idris Elba: Ünlü olmadan önce uyuşturucu satıyordum - 2

Independent'in haberine göre, ABD'de New York dahil pek çok eyalette esrar satışının yasal olması nedeniyle aktöre konuşmaya devam edebileceği söylendi. Elba, masraflarını karşılamak için az miktarda esrar sattığını dile getirdi. 

Aktör, New York'taki komedi kulübü Carolines'te güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirterek devam etti. 

Idris Elba: Ünlü olmadan önce uyuşturucu satıyordum - 3

"DAVE CHAPPELLE BENDEN UYUŞTURUCU ALIRDI"

Marvel Sinematik Evreni'nde Heimdall karakterini canlandıran oyuncu, "Dave Chappelle beni hatırlar çünkü benden ot alırdı" dedi. 

Amerikalı komedyen Chappelle, Elba'dan esrar aldığını Mayıs 2021'de açıklamıştı. The Joe Rogan Experience adlı podcast programına katılan komedyen, "Ünlü aktör Idris Elba eskiden Carolines'te güvenlik görevlisiydi. Ondan ot alırdım" demişti. 

Idris Elba: Ünlü olmadan önce uyuşturucu satıyordum - 4

Elba röportajın bir başka yerinde HBO'da yayımlanan The Wire'ın kalıcı bir başarı sağladığını ve bunun da kariyerini olumlu biçimde etkilediğini söyledi. 2002'de yayın hayatına başlayan The Wire'da Elba performansıyla dikkat çekmişti. Dizi 2008'de sona ermişti. 

Idris Elba: Ünlü olmadan önce uyuşturucu satıyordum - 5

Aktör son filmi Kirpi Sonic 2'de (Sonic The Hedgehog 2) Knuckles karakterini seslendirdi. Jim Carrey, Ben Schwartz ve Colleen O'Shaughnessey'in de yer aldığı film, 8 Nisan'da vizyona girdi.

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