Idris Elba: Ünlü olmadan önce uyuşturucu satıyordum

Britanyalı aktör Idris Elba şöhret basamaklarını tırmanmadan önce esrar sattığını açıkladı.

SiriusXM'e verdiği röportaj sırasında ünlü olmadan önce hangi işlerde çalıştığı sorulduğunda 49 yaşındaki aktör, "Pek çok şey yaptım, bazılarıyla gurur duymuyorum. Ot satıyordum. Bunu programda söyleyebilir miyim?" dedi.