İftira davasını kazandıktan sonra Johnny Depp'in popülaritesi düştü

Haberler | 12.06.2022 - 13:21
Eski eşi Amber Heard'e açtığı ünlü iftira davasında kazandığı yasal zaferin ardından Johnny Depp'in popülaritesi ABD'li yetişkinler arasında düştü.
Depp, Heard'ün Washington Post gazetesinde kaleme aldığı 2018 tarihli görüş yazısında kendisinin cinsel istismarda bulunduğunu ima ettiği iddiasıyla Heard'ü 50 milyon dolarlık tazminat talebiyle mahkemeye vermişti. Heard ise 100 milyon dolarlık bir karşı dava açmıştı.
6 haftalık ifade ve üç günlük müzakere sürecinden sonra 1 Haziran'da jüri, Depp'in lehinde karar verdi ve Heard'ü iftiradan sorumlu buldu.
Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean) yıldızının duruşma sırasında ve sonrasında sosyal medyadaki ezici popülaritesi Depp için yükselen bir olumlu bakış tablosu çizse de veriler biraz farklı bir hikaye anlatıyor.
Independent Türkçe'nin haberine göre, veri şirketi Morning Consult tarafından toplanan istatistikler, Depp'in popülaritesinin duruşma sonrası, özellikle de baby boomer kuşağı (1946 ile 1964 arasında doğanlar) ve erkekler arasında önemli ölçüde düştüğünü gösterdi.
Nisanda yapılan ankette, Depp hakkında "çok" veya "biraz" olumlu görüşe sahip ABD'li yetişkinlerin oranı yüzde 68 çıkmıştı. Fakat haziranda bu oran yüzde 56'ya düştü.
Baby boomer kuşağı arasındaysa Depp'e olumlu bakanların oranı nisanda yüzde 59'ken haziranda yüzde 37'ye geriledi.
Genç katılımcıların Depp'e olumlu bakışı neredeyse aynı kalırken Z kuşağına mensup yetişkinler arasında nisandaki ilk yüzde 72'lik orandan sadece iki puanlık bir düşüş yaşandı.
Y kuşağı da benzer bir eğilim gösterirken, nisandaki yüzde 78'den hazirandaki yüzde 72'ye sadece yüzde 6'lık bir düşüş görüldü.
Erkeklerin Depp'e yönelik olumlu bakışıysa nisanda yüzde 67'yken haziranda yüzde 52'ye düştü. Kadınların görüşleri sadece 9 puan düşüşle daha küçük bir azalma gösterdi.
Oyuncunun popülaritesi en sert darbeyi yüzde 70'ten yüzde 55'e düştüğü Demokratlar arasında alırken, bağımsızlardaysa yüzde 68'den yüzde 55'e düşüş gösterdi. Cumhuriyetçilerin olumlu görüşleri yüzde 65’ten yüzde 57'ye geriledi.
Verilerdeki eğilimlere rağmen, Depp kariyerinde ilerlemeyi sürdürüyor. Yakın zamanda Depp, yayın tarihi 15 Temmuz olarak planlanan ve Jeff Beck'le ortak yaptıkları sıradaki albümü 18'den şöhretin tuzaklarıyla ilgili iki yeni şarkı yayımladı.