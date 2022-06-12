İftira davasını kazandıktan sonra Johnny Depp'in popülaritesi düştü

YENİ KUŞAK İÇİN HALA POPÜLER

Nisanda yapılan ankette, Depp hakkında "çok" veya "biraz" olumlu görüşe sahip ABD'li yetişkinlerin oranı yüzde 68 çıkmıştı. Fakat haziranda bu oran yüzde 56'ya düştü.



Baby boomer kuşağı arasındaysa Depp'e olumlu bakanların oranı nisanda yüzde 59'ken haziranda yüzde 37'ye geriledi.



Genç katılımcıların Depp'e olumlu bakışı neredeyse aynı kalırken Z kuşağına mensup yetişkinler arasında nisandaki ilk yüzde 72'lik orandan sadece iki puanlık bir düşüş yaşandı.

Y kuşağı da benzer bir eğilim gösterirken, nisandaki yüzde 78'den hazirandaki yüzde 72'ye sadece yüzde 6'lık bir düşüş görüldü.