Iker Casillas Türkiye'de: Antalya'ya ilk defa geliyorum

Bir muhabirin 2000 yılında Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan Süper Kupa final maçını hatırlatması üzerine Casillas, "2000 yılında Galatasaray, Süper Kupa'da bizi yendi. Biz de onları İstanbul Ali Sami Yen Stadı'nda çeyrek finalde yenmiştik" dedi.