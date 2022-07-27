Iker Casillas Türkiye'de: Antalya'ya ilk defa geliyorum

Haberler - DHA | 27.07.2022 - 11:19
Antalya'nın Serik ilçesi Belek beldesindeki bir otelde yaz boyu sürecek Real Madrid Futbol Akademisi'ne gelen Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas, akademiye katılan çocuklarla buluştu.
İlk önce otelin lobi bölümünde çocuklarla bir araya gelen Casillas, ilgi odağı oldu. Casillas, çocuklar ve hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Casillas, "Antalya'ya ilk defa geliyorum. En kısa sürede ailemle tatil yapacağım. Sizler geleceğin yıldız oyuncusu, benim gibi yıldız kalecisi olacaksınız" dedi.
Casillas çocuklarla antrenmana eşlik etti. Kaleye geçen Casillas'a bütün çocuklar penaltı atışı yaptı. Daha sonra hep birlikte üzerinde Casillas yazılı yaş pasta kesildi.
Bir muhabirin 2000 yılında Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan Süper Kupa final maçını hatırlatması üzerine Casillas, "2000 yılında Galatasaray, Süper Kupa'da bizi yendi. Biz de onları İstanbul Ali Sami Yen Stadı'nda çeyrek finalde yenmiştik" dedi.