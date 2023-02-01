İki oğlunu da kaybeden Nick Cave: Nefret ilgi çekici olmaktan çıktı

Dünyaca ünlü Bad Seeds grubunun solisti Avusturalyalı şarkıcı Nick Cave, Red Hand Files bülteninde bir hayranının notuna yanıt verdi.
Cave, hayranının "Ne zaman bir numaralı hippi haline geldiniz? Neşe, sevgi, barış. Kusacağım! Hiddet, öfke, nefret nerede?" şeklindeki mesajına şu sözlerle yanıt verdi:
"Ben değiştim. İyi ya da kötü, bahsettiğiniz hiddet albenisini kaybetti ve evet, belki de bir numaralı hippi haline geldim. Nefret ilgi çekici olmaktan çıktı. Bu duygular üzerimden attığım eski ölü deriler gibiydi. Bunlar kendilerine has kusmuklardı."
Oğlunu kaybetmenin gerçek bir yıkımla yüz yüze gelmek gibi hissettirdiğini itiraf eden Cave, "Sadece kötülemek ve yargılamak yerine bu korkunç, güzel dünyaya en azından bir şekilde yardım etmeye dair ani ve acil bir ihtiyaç hissettiğini" belirtti.
Cave'in oğlu Arthur, Birleşik Krallık'ın Sussex vilayetindeki bir uçurumdan düşmesinin ardından hayatını kaybettiğinde 15 yaşındaydı.
Olay yerinde ilk yardım yapılmasına rağmen Cave'in oğlu daha sonra Brighton'daki Royal Sussex County Hastanesi'nde yaralarından dolayı hayatını kaybetmişti.
Cave'in büyük oğlu Jethro Lazenby de 2022'de ölmüştü. Modellik, oyunculuk ve fotoğrafçılık yapan 31 yaşındaki oğlunun ölümü haberini paylaşan Cave, “Büyük bir üzüntüyle oğlum Jethro’nun öldüğünü doğruluyorum” ifadelerini kullanmıştı.