İki oğlunu da kaybeden Nick Cave: Nefret ilgi çekici olmaktan çıktı

"BEN DEĞİŞTİM"

Cave, hayranının "Ne zaman bir numaralı hippi haline geldiniz? Neşe, sevgi, barış. Kusacağım! Hiddet, öfke, nefret nerede?" şeklindeki mesajına şu sözlerle yanıt verdi:



"Ben değiştim. İyi ya da kötü, bahsettiğiniz hiddet albenisini kaybetti ve evet, belki de bir numaralı hippi haline geldim. Nefret ilgi çekici olmaktan çıktı. Bu duygular üzerimden attığım eski ölü deriler gibiydi. Bunlar kendilerine has kusmuklardı."