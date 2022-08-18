İkinci bebeğini bekleyen Fahriye Evcen'den hamilelik pozları

Haberler - ntv.com.tr | 18.08.2022 - 08:18 - Son Güncelleme : 18.08.2022 - 08:52
2019 yılında oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti ikinci bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez hamile olduğunu paylaşan Evcen, sosyal medya hesabından hamilelik pozlarını paylaştı.
Beyaz bikini ve şortunu mavi bir gömlekle kombinleyen oyuncunun belirginleşen karnı dikkat çekti.
2017 yılında Özçivit ile nikah masasına oturan oyuncu çıktığı tekne turundan pek çok fotoğraf paylaştı.
İşte ikinci bebeğini bekleyen Fahriye Evcen'den renkli hamilelik pozları...