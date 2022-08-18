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İkinci bebeğini bekleyen Fahriye Evcen'den hamilelik pozları

Haberler - ntv.com.tr | 18.08.2022 - 08:18 - Son Güncelleme : 18.08.2022 - 08:52

Burak Özçivit ile ikinci kez bebek heyecanı yaşayan Fahriye Evcen, teknede çekildiği hamilelik pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

İkinci bebeğini bekleyen Fahriye Evcen'den hamilelik pozları - 1

2019 yılında oğlu Karan'ı kucağına alan ve çifti ikinci bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor.

İkinci bebeğini bekleyen Fahriye Evcen'den hamilelik pozları - 2

Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez hamile olduğunu paylaşan Evcen, sosyal medya hesabından hamilelik pozlarını paylaştı.

İkinci bebeğini bekleyen Fahriye Evcen'den hamilelik pozları - 3

Beyaz bikini ve şortunu mavi bir gömlekle kombinleyen oyuncunun belirginleşen karnı dikkat çekti.

İkinci bebeğini bekleyen Fahriye Evcen'den hamilelik pozları - 4

2017 yılında Özçivit ile nikah masasına oturan oyuncu çıktığı tekne turundan pek çok fotoğraf paylaştı.

İşte ikinci bebeğini bekleyen Fahriye Evcen'den renkli hamilelik pozları...

İkinci bebeğini bekleyen Fahriye Evcen'den hamilelik pozları - 5
İkinci bebeğini bekleyen Fahriye Evcen'den hamilelik pozları - 6
İkinci bebeğini bekleyen Fahriye Evcen'den hamilelik pozları - 7
İkinci bebeğini bekleyen Fahriye Evcen'den hamilelik pozları - 8
İkinci bebeğini bekleyen Fahriye Evcen'den hamilelik pozları - 9
İkinci bebeğini bekleyen Fahriye Evcen'den hamilelik pozları - 10
İkinci bebeğini bekleyen Fahriye Evcen'den hamilelik pozları - 11

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