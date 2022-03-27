İkinci çocuğuna hamile olan Sophie Turner'ın karnı belirginleşti

Haberler - ntv.com.tr | 27.03.2022 - 13:44

İkinci çocuğuna hamile olan Sophie Turner, eşi Joe Jonas ile çekilen hafta sonu fotoğraflarında iyice belirginleşen karnıyla dikkat çekti.

İkinci çocuğuna hamile olan Sophie Turner'ın karnı belirginleşti - 1

Game of Thrones dizisindeki Sansa Stark karakteriyle ünlenen İngiliz oyuncu Sophie Turner, ikinci çocuğuna hamile. 26 yaşındaki oyuncunun son fotoğrafları, karnının iyice belirginleştiğini ortaya koydu.

İkinci çocuğuna hamile olan Sophie Turner'ın karnı belirginleşti - 2

Turner, şarkıcı eşi Joe Jonas (32) ile birlikte Beverly Hills'te görüntülendi.

İkinci çocuğuna hamile olan Sophie Turner'ın karnı belirginleşti - 3

Eşiyle yürüyüşe çıkan Turner'ın jean üzerine giydiği kısa beyaz gömlek tercihi, göbeğini tamamen açıkta bırakmıştı.

İkinci çocuğuna hamile olan Sophie Turner'ın karnı belirginleşti - 4

Paparazziler tarafından görüntülendiğini fark eden Turner, objektiflere el sallamayı ihmal etmedi.

İkinci çocuğuna hamile olan Sophie Turner'ın karnı belirginleşti - 5

Turner'ın ilk hamilelik fotoğrafları geçen ay çekilmişti.

İkinci çocuğuna hamile olan Sophie Turner'ın karnı belirginleşti - 6

Şimdiye kadar hamile olduğu açıklaması yapmayan, ilk hamileliğini de basından gizli tutmaya çalışan Turner, ilk kez Temmuz 2020'de anne oldu.

İkinci çocuğuna hamile olan Sophie Turner'ın karnı belirginleşti - 7

Bir kızı olan Sophie Turner ve Joe Jonas çifti, Mayıs 2019'da Las Vegas'ta basından gizli tutulan bir nikahla evlenmişti. Çift daha sonra haziran ayında Fransa’da lüks bir düğün töreni düzenlemişti.

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