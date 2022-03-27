İkinci çocuğuna hamile olan Sophie Turner'ın karnı belirginleşti

Haberler - ntv.com.tr | 27.03.2022 - 13:44
Game of Thrones dizisindeki Sansa Stark karakteriyle ünlenen İngiliz oyuncu Sophie Turner, ikinci çocuğuna hamile. 26 yaşındaki oyuncunun son fotoğrafları, karnının iyice belirginleştiğini ortaya koydu.
Turner, şarkıcı eşi Joe Jonas (32) ile birlikte Beverly Hills'te görüntülendi.
Eşiyle yürüyüşe çıkan Turner'ın jean üzerine giydiği kısa beyaz gömlek tercihi, göbeğini tamamen açıkta bırakmıştı.
Paparazziler tarafından görüntülendiğini fark eden Turner, objektiflere el sallamayı ihmal etmedi.
Turner'ın ilk hamilelik fotoğrafları geçen ay çekilmişti.
Şimdiye kadar hamile olduğu açıklaması yapmayan, ilk hamileliğini de basından gizli tutmaya çalışan Turner, ilk kez Temmuz 2020'de anne oldu.
Bir kızı olan Sophie Turner ve Joe Jonas çifti, Mayıs 2019'da Las Vegas'ta basından gizli tutulan bir nikahla evlenmişti. Çift daha sonra haziran ayında Fransa’da lüks bir düğün töreni düzenlemişti.