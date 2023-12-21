İkinci kez anne olmaya hazırlanan Cemre Kemer'den mutlu aile pozu
2000'li yılların başında popüler olan Hepsi grubunun üyelerinden biri olan Cemre Kemer, şimdilerde ikinci kez annelik heyecanı yaşıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Kemer, son olarak aile pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Dağılan Hepsi grubunun üyesi Cemre Kemer, 2020 yılında reklamcı Emir Medina ile nikah masasına oturmuştu. 2021 yılında da kızı Karla’yı kucağına alan Kemer, şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.