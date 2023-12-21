İkinci kez anne olmaya hazırlanan Cemre Kemer'den mutlu aile pozu

2000'li yılların başında popüler olan Hepsi grubunun üyelerinden biri olan Cemre Kemer, şimdilerde ikinci kez annelik heyecanı yaşıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Kemer, son olarak aile pozlarını takipçileriyle paylaştı.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Cemre Kemer'den mutlu aile pozu - 1

Dağılan Hepsi grubunun üyesi Cemre Kemer, 2020 yılında reklamcı Emir Medina ile nikah masasına oturmuştu. 2021 yılında da kızı Karla’yı kucağına alan Kemer, şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.

N-LIFE HABERLERİ

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Cemre Kemer'den mutlu aile pozu - 2

“HAMİLELER TOPLANSIN”

Müjdeli haberi kızıyla çektiği videoyla duyuran Kemer, “Hamileler toplansın, yeniden başlıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Cemre Kemer'den mutlu aile pozu - 3

"GÜZEL ÇIKTIK MI?"

Heyecanı günden güne büyüyen Cemre Kemer, eşi Emir Medina ve kızı Karla ile ailece çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Cemre Kemer'den mutlu aile pozu - 4

Ünlü isim, kızının saçlarıyla oynadığı fotoğraflara "Güzel çıktık mı? Evet evet harika çıktınız" notunu düştü. Kemer'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Cemre Kemer'den mutlu aile pozu - 5

2004 yılında kurulan ve "yerli Spice Girls" olarak popülerleşen Hepsi grubu, 2015'te dağılmıştı.

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