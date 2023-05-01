İkinci kez anne olmaya hazırlanan Rihanna'dan yeni kareler

"ŞİRİN BABA ROLÜNÜ ALMAYA ÇALIŞTIM AMA OLMADI"

Öte yandan geçtiğimi günlerde Rihanna'nın yeni "Şirinler" filminde "Şirine"yi seslendireceği ortaya çıkmıştı.

CinemaCon'da sahneye çıkan Rihanna, "Şirine" rolü için heyecanını paylaşırken "Şirin Baba rolünü almaya çalıştım ama olmadı" diye şaka yapmıştı.