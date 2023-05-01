İkinci kez anne olmaya hazırlanan Rihanna'dan yeni kareler

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, 13 Mayıs 2022'de ASAP Rocky ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlunu kucağına almıştı.
Gerçek adı Robyn Rihanna Fenty olan ünlü şarkıcı, ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.
Bebeğini gözlerden uzak büyüten Rihanna, 12 Şubat'ta Super Bowl'un devre arası şovunda sahneye çıkmış ve ikinci hamile olduğunu duyurmuştu.
Giyim tarzıyla adından söz ettiren şarkıcı, son olarak vintage Chanel kıyafetiyle objektif karşısına geçti.
Beyaz, peluş mini elbisesini, aynı kumaştan siyah-beyaz şapkası, ceketi ve Chanel gözlüğüyle tamamlayan Rihanna'nın büyüyen karnı dikkat çekti.
Ünlü isme; "Bebek göründü", "Hamilelik çok yakışmış", "Kraliçe", "Tam bir moda ikonu" gibi yorumlar yapıldı.
Öte yandan geçtiğimi günlerde Rihanna'nın yeni "Şirinler" filminde "Şirine"yi seslendireceği ortaya çıkmıştı.
CinemaCon'da sahneye çıkan Rihanna, "Şirine" rolü için heyecanını paylaşırken "Şirin Baba rolünü almaya çalıştım ama olmadı" diye şaka yapmıştı.