İkinci kez anne olmaya hazırlanan Rihanna'dan yeni kareler

Şimdilerde ikinci çocuğuna hamile olan Rihanna, Met Gala 2023 öncesinde vintage Chanel kıyafetiyle verdiği pozları paylaştı.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Rihanna'dan yeni kareler - 1

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, 13 Mayıs 2022'de ASAP Rocky ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlunu kucağına almıştı.

N-LIFE HABERLERİ

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Rihanna'dan yeni kareler - 2

Gerçek adı Robyn Rihanna Fenty olan ünlü şarkıcı, ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Rihanna'dan yeni kareler - 3

Bebeğini gözlerden uzak büyüten Rihanna, 12 Şubat'ta Super Bowl'un devre arası şovunda sahneye çıkmış ve ikinci hamile olduğunu duyurmuştu.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Rihanna'dan yeni kareler - 4

TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Giyim tarzıyla adından söz ettiren şarkıcı, son olarak vintage Chanel kıyafetiyle objektif karşısına geçti.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Rihanna'dan yeni kareler - 5

Beyaz, peluş mini elbisesini, aynı kumaştan siyah-beyaz şapkası, ceketi ve Chanel gözlüğüyle tamamlayan Rihanna'nın büyüyen karnı dikkat çekti.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Rihanna'dan yeni kareler - 6

YORUM YAĞDI

Ünlü isme; "Bebek göründü", "Hamilelik çok yakışmış", "Kraliçe", "Tam bir moda ikonu" gibi yorumlar yapıldı.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Rihanna'dan yeni kareler - 7

"ŞİRİN BABA ROLÜNÜ ALMAYA ÇALIŞTIM AMA OLMADI"

Öte yandan geçtiğimi günlerde Rihanna'nın yeni "Şirinler" filminde "Şirine"yi seslendireceği ortaya çıkmıştı.

CinemaCon'da sahneye çıkan Rihanna, "Şirine" rolü için heyecanını paylaşırken "Şirin Baba rolünü almaya çalıştım ama olmadı" diye şaka yapmıştı.

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