İkiz annesi Yasemin Şefkatli: Anneannem ne kadar çok dua ettiyse bana nasip oldu

"ÇOK SEVİYORUZ BÜYÜK ANNEANNEYİ"

Ünlü isim, paylaşımına "Anneannem hep ikizleri olsun istemiş diyor ki 'ne kadar çok dua ettiysem sana nasip oldu.' Çok seviyoruz büyük anneanneyi" notunu düştü.