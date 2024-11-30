İkiz annesi Yasemin Şefkatli: Anneannem ne kadar çok dua ettiyse bana nasip oldu
İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği ve İbrahim Ayel ile Sinan Emir adında ikiz oğulları olan Yasemin Şefkatli, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. İkizlerle sık sık paylaşım yapan Şefkatli, anneannesinin duasının kabul olduğunu takipçileriyle paylaştı.
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile 2021 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz ocak ayında ilk çocuklarını kucağına aldı.