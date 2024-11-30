İkiz annesi Yasemin Şefkatli: Anneannem ne kadar çok dua ettiyse bana nasip oldu

İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği ve İbrahim Ayel ile Sinan Emir adında ikiz oğulları olan Yasemin Şefkatli, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. İkizlerle sık sık paylaşım yapan Şefkatli, anneannesinin duasının kabul olduğunu takipçileriyle paylaştı.

İkiz annesi Yasemin Şefkatli: Anneannem ne kadar çok dua ettiyse bana nasip oldu - 1

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile 2021 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz ocak ayında ilk çocuklarını kucağına aldı.

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İkiz annesi Yasemin Şefkatli: Anneannem ne kadar çok dua ettiyse bana nasip oldu - 2

İkiz oğulları olan ünlü çift, bebeklerden birine İbrahim Ayel, diğerine ise Sinan Emir adı verdi.

İkiz annesi Yasemin Şefkatli: Anneannem ne kadar çok dua ettiyse bana nasip oldu - 3

Şimdilerde ikizleriyle ilgilenen Yasemin Şefkatli, oğullarının pozlarını sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.

İkiz annesi Yasemin Şefkatli: Anneannem ne kadar çok dua ettiyse bana nasip oldu - 4

Şefkatli, günden güne büyüyen İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı.

İkiz annesi Yasemin Şefkatli: Anneannem ne kadar çok dua ettiyse bana nasip oldu - 5

Oğullarıyla birçok pozunu paylaşan Şefkatli, anneannesini ziyaret ettikleri günden bir kareye de yer verdi.

İkiz annesi Yasemin Şefkatli: Anneannem ne kadar çok dua ettiyse bana nasip oldu - 6

"ÇOK SEVİYORUZ BÜYÜK ANNEANNEYİ"

Ünlü isim, paylaşımına "Anneannem hep ikizleri olsun istemiş diyor ki 'ne kadar çok dua ettiysem sana nasip oldu.' Çok seviyoruz büyük anneanneyi" notunu düştü.

İkiz annesi Yasemin Şefkatli: Anneannem ne kadar çok dua ettiyse bana nasip oldu - 7

Şefkatli'nin paylaştığı pozlara binlerce beğeni ve yorum geldi. İkizlerden Ayel, babası İdo'ya Emir ise annesine benzetildi.

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