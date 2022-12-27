İkiz bebek bekleyen Hilary Swank'ten Noel pozu

Swank, katıldığı Good Morning America adlı programda ilk defa hamile olarak görüntülenmiş, “Uzun zamandır istediğim bir şeydi. Şimdi anne olacağım. Hem de bir değil, iki çocuk annesi olacağım” demişti.



Milyon Dolarlık Bebek (2004) ve Erkekler Ağlamaz (1999) ile iki kez Oscar'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Swank, en son Alaska Daily adlı dizide rol aldı.