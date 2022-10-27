İkiz bebek bekleyen Hilary Swank hamileliğini anlattı

"HAMİLELİĞİMİ GİZLEMEK ZOR OLDU"

Hamilelikte ilk üç aylık dönemi aştıktan sonra daha iyi hissettiğini söyleyen Swank, yeni dizisi Alaska Daily’yi çekerken hamileliğini gizli tutmanın zor olduğunu itiraf etti.

“Pantolonumu arkadan kesiyordum çünkü artık bana uymuyordu” diyen Swank, etrafındaki insanların da pantolonun üstüne nasıl uymadığına şaşırdığını anlattı. Çözüm olarak gömleği pantolonun üstüne çıkarmayı önerdiğini söyleyen ünlü oyuncu, kilo almaya başlamasının hamileliğini gizlemesini önlediğini söyledi.