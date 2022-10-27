İkiz bebek bekleyen Hilary Swank hamileliğini anlattı

İki Oscar’lı oyuncu Hilary Swank, ikiz bebek bekliyor. 48 yaşındaki Amerikalı aktris, hamileliği hakkında açıklamalar yaptı.
“Sabahları mide bulantım oluyor” diyen Swank, Extra TV’ye verdiği röportajda, “Arkadaşlarım hormonların sıkıntımı iki katına çıkardığını söylüyor” şeklinde konuştu.
Hamilelikte ilk üç aylık dönemi aştıktan sonra daha iyi hissettiğini söyleyen Swank, yeni dizisi Alaska Daily’yi çekerken hamileliğini gizli tutmanın zor olduğunu itiraf etti.
“Pantolonumu arkadan kesiyordum çünkü artık bana uymuyordu” diyen Swank, etrafındaki insanların da pantolonun üstüne nasıl uymadığına şaşırdığını anlattı. Çözüm olarak gömleği pantolonun üstüne çıkarmayı önerdiğini söyleyen ünlü oyuncu, kilo almaya başlamasının hamileliğini gizlemesini önlediğini söyledi.
Swank, ekim ayı başında eşi Philip Schneider ile birlikte ikiz bebek beklediklerini açıkladı. 2016'da birlikteliklerini ilan eden ve 2018’den bu yana evli olan çift, ilk kez bebek heyecanı yaşıyor.
Swank, katıldığı Good Morning America adlı programda ilk defa hamile olarak görüntülenmiş, “Uzun zamandır istediğim bir şeydi. Şimdi anne olacağım. Hem de bir değil, iki çocuk annesi olacağım” demişti.
Milyon Dolarlık Bebek (2004) ve Erkekler Ağlamaz (1999) ile iki kez Oscar'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Swank, şu sıralar, son dizi projesi Alaska Daily ile gündemde.
Dizi, Alaska'da bir gazetede çalışmaya başlayan Eileen adlı gazetecinin hayatında yeni bir başlangıç yapmasını konu alıyor.