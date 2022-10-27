İkiz bebek bekleyen Hilary Swank hamileliğini anlattı

İki Oscar ödüllü 48 yaşındaki oyuncu Hilary Swank ilk kez annelik heyecanı yaşıyor. Ünlü aktris, ikiz gebeliği hakkında ilk kez konuşarak, "Dizi çekimlerinde hamileliğimi gizli tutmam zor oldu" itirafında bulundu.

İkiz bebek bekleyen Hilary Swank hamileliğini anlattı - 1

İki Oscar’lı oyuncu Hilary Swank, ikiz bebek bekliyor. 48 yaşındaki Amerikalı aktris, hamileliği hakkında açıklamalar yaptı.

“Sabahları mide bulantım oluyor” diyen Swank, Extra TV’ye verdiği röportajda, “Arkadaşlarım hormonların sıkıntımı iki katına çıkardığını söylüyor” şeklinde konuştu.

İkiz bebek bekleyen Hilary Swank hamileliğini anlattı - 2

"HAMİLELİĞİMİ GİZLEMEK ZOR OLDU"

Hamilelikte ilk üç aylık dönemi aştıktan sonra daha iyi hissettiğini söyleyen Swank, yeni dizisi Alaska Daily’yi çekerken hamileliğini gizli tutmanın zor olduğunu itiraf etti.

“Pantolonumu arkadan kesiyordum çünkü artık bana uymuyordu” diyen Swank, etrafındaki insanların da pantolonun üstüne nasıl uymadığına şaşırdığını anlattı. Çözüm olarak gömleği pantolonun üstüne çıkarmayı önerdiğini söyleyen ünlü oyuncu, kilo almaya başlamasının hamileliğini gizlemesini önlediğini söyledi.

İkiz bebek bekleyen Hilary Swank hamileliğini anlattı - 3

İLK BEBEK HEYECANI

Swank, ekim ayı başında eşi Philip Schneider ile birlikte ikiz bebek beklediklerini açıkladı. 2016'da birlikteliklerini ilan eden ve 2018’den bu yana evli olan çift, ilk kez bebek heyecanı yaşıyor.

İkiz bebek bekleyen Hilary Swank hamileliğini anlattı - 4

Swank, katıldığı Good Morning America adlı programda ilk defa hamile olarak görüntülenmiş, “Uzun zamandır istediğim bir şeydi. Şimdi anne olacağım. Hem de bir değil, iki çocuk annesi olacağım” demişti.

İkiz bebek bekleyen Hilary Swank hamileliğini anlattı - 5

Milyon Dolarlık Bebek (2004) ve Erkekler Ağlamaz (1999) ile iki kez Oscar'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Swank, şu sıralar, son dizi projesi Alaska Daily ile gündemde. 

İkiz bebek bekleyen Hilary Swank hamileliğini anlattı - 6

Dizi, Alaska'da bir gazetede çalışmaya başlayan Eileen adlı gazetecinin hayatında yeni bir başlangıç yapmasını konu alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

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