İkiz oğulları ve eşiyle tatilde: Yasemin Şefkatli'den Çeşme pozları

Şarkıcı İdo Tatlıses ile 2021 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, şimdilerde ikiz oğulları Emir ve Ayel ile ilgileniyor. Bir süredir ailesiyle Çeşme'de olan ünlü isim, tatilden kareleri takipçileriyle paylaştı.

İkiz oğulları ve eşiyle tatilde: Yasemin Şefkatli'den Çeşme pozları - 1

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te iki oğullarına kavuştu. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi.

N-LIFE HABERLERİ

İkiz oğulları ve eşiyle tatilde: Yasemin Şefkatli'den Çeşme pozları - 2

Şimdilerde anne-baba olmanın keyfini yaşayan ve oğullarıyla ilgilenen Tatlıses çifti, bir süredir tatil yapıyor.

İkiz oğulları ve eşiyle tatilde: Yasemin Şefkatli'den Çeşme pozları - 3

ÇEŞME TATİLİNDEN KARELER

Eşi ve oğullarıyla deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran Yasemin Şefkatli, tatilden kareleri takipçileriyle paylaştı.

İkiz oğulları ve eşiyle tatilde: Yasemin Şefkatli'den Çeşme pozları - 4

Kısa bir süre önce bebeklerinin ilk kez yüzünü gösteren ünlü isim, paylaşımına "Çeşme 2024" notunu düştü.

İkiz oğulları ve eşiyle tatilde: Yasemin Şefkatli'den Çeşme pozları - 5

DERYA TUNA KAYITSIZ KALAMADI

Yasemin Şefkatli'nin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Oğlu, gelini ve torunlarına kayıtsız kalamayan Derya Tuna da "Ben sizi çok özledim çok çok" ifadelerini kullandı.

İkiz oğulları ve eşiyle tatilde: Yasemin Şefkatli'den Çeşme pozları - 6

MUTLU AİLE POZU

Öte yandan bebekleriyle sık sık objektif karşısına geçen ünlü çiftten Yasemin Şefkatli, geçen hafta da mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

İkiz oğulları ve eşiyle tatilde: Yasemin Şefkatli'den Çeşme pozları - 7

Ünlü isim, eşi ve çocuklarıyla pozuna "Bizim değil onların güldüğünü yakaladık" notunu düşmüştü.

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