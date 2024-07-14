İkiz oğulları ve eşiyle tatilde: Yasemin Şefkatli'den Çeşme pozları
Şarkıcı İdo Tatlıses ile 2021 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, şimdilerde ikiz oğulları Emir ve Ayel ile ilgileniyor. Bir süredir ailesiyle Çeşme'de olan ünlü isim, tatilden kareleri takipçileriyle paylaştı.
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te iki oğullarına kavuştu. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi.