 İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - Son Dakika Magazin Haberleri | N-Life

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi)

Daha önce birçok dizide rol alan İlayda Alişan saçlarını boyattı ve yeni görüntüsüyle objektif karşısına geçti. İmajını değiştiren tek ünlü Alişan değil. Kimi zamanı durdurmak kimi görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 1

26 yaşındaki İlayda Alişan, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncu, doğal saçlarını siyaha boyatması takipçilerini ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Alişan'ın son halini çok beğenirken, kimileri de eski halinin daha iyi olduğunu vurguladı.

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 2

Alişan'ın son halini beğenenler ''Kendi saç renginiz çok daha güzel ve farklıydı'', ''Eski saç rengi efsaneydi'', ''Doğallığına yazık olmuş. Bence hemen eski haline dön'' gibi yorumlar yaparken; bazıları da "Harika olmuş", "Bir insana her şey mi yakışır?", "Bayıldım" ifadelerini kullandı.

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 3

SANEM ÇELİK

90'lı yılların fenomen dizisi Kara Melek ile ünlenen Sanem Çelik, yıllar sonra yeni imajıyla ortaya çıktı.

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 4

Gözlerden uzak yaşayan Çelik, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini söyledi.

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 5

METE HOROZOĞLU

"Bence oldu, Soner çok karizmasın"

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 6
İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 7

AMİNE GÜLŞE

"Bazen değişiklik gerekir"

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 8
İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 9

ÇAĞATAY ULUSOY

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 10
İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 11

FIRAT TANIŞ

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 12
İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 13

NEJAT İŞLER

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 14
İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 15

DEMET EVGAR

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 16
İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 17

SELÇUK YÖNTEM-METİN AKPINAR

Selçuk Yöntem, yakın arkadaşı Metin Akpınar ile 41 yıl önce verdiği pozun aynısını verip sosyal medyadan yayınladı.


Yöntem fotoğrafa, 'Alttaki fotoğraf 1978'de çekildi. Kulüp 12'de. Metin ağabey Ankara turnesinden sonra davet etmişti beni gelirsen ara demişti. Ben de turneye İstanbul'a gelince aradım ve yıllar geçmiş. Çok severim Metin ağabeyi tiyatro tarihimizdeki yeri çok önemli' notunu düştü.

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 18

HALİT ERGENÇ

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 19
İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 20

BENSU SORAL

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 21

MİNE TUGAY

Aliye dizisiyle adını duyuran daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanan Medcezir ve Paramparça dizileriyle yıldızı parlayan Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı.



İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 22
İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 23

ÇAĞLA ŞIKEL

"2009-2019"

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 24

ŞÜKRAN OVALI

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 25
İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 26

MUSTAFA SANDAL

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 27
İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 28

EDİS

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 29
İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 30

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 31
İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 32

BERGÜZAR KOREL

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 33
İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 34
İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 35

Uzun saçlarıyla hafızalara kazınan oyuncu daha önce bir şampuan markasının reklam yüzü olmuştu.

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 36

GONCA VUSLATERİ

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 37
İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 38

HAKAN YILMAZ- JANSET PAÇAL

Oyuncu Hakan Yılmaz 'Ayrılsak Da Beraberiz' dizisinde başrolü paylaştığı Janset Paçal ile yıllar sonra buluştu.

1999-2004 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran dizisinin oyuncularından Yılmaz birlikte çekildikleri kareyi, "Yıllar yıllar sonra.. Canım arkadaşım" notuyla yayınladı.

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 39

BURCU BİRİCİK

Burcu Biricik'in başrolünü Erdal Beşikçioğlu’yla paylaştığı Çiçero filmi için imajı...

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 40

BORAN KUZUM

Vatanım Sensin’de Leon karakterine hayat veren Boran Kuzum, dizinin final yapmasının ardından imaj değişikliğine gitti.

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 41

Oyuncu, “Hemen bıyıkları kestim. O kadar alışmışım ki, ilk başlarda garipsedim” dedi.

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 42

ELÇİN SANGU

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 43

'Yaşamayanlar’ adlı dizide ‘Vampir Mia’ rolünü alan imajını değiştirdi.

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 44

ESRA AKKAYA

Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Akkaya paylaşımına, "Eveeet! Nasıl olmuş. Değişim dönüşüm" notunu düştü.

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 45

Mahallenin Muhtarları dizisinde "Şirin" rolü ile ün kazanan ve daha sonra 'Karanlıkta Biri Var', 'Günaydın İstanbul Kardeş' filmleriyle 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Sonradan Görme' gibi birçok dizide rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesine yerleşmişti. 

ESRA AKKAYA'NIN YENİ HAYATI (TIKLA OKU)

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 46

SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI

2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizinin çocuk oyuncuları büyüdü. 

(Fotoğraf soldan sağa: Michele Cedolin, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür, Zeynep Özkaya)

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 47

MURAT BOZ

Murat Boz'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.

Boz'un Megastar Tarkan ile birlikte yan yana otururken çekilmiş fotoğrafını görenler tanımakta güçlük çekti.

Yıllar öncesine ait olan fotoğrafın çekildiği  dönemlerde Boz, Tarkan'ın vokalistliğini yapıyordu.

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 48

MURAT BOZ

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 49

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz saçlarını kazıttı. Yılmaz yeni imajı için, "Her filmden sonra illa bir saçlarımı keserim. Bilen bilir" dedi. 

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 50

SILA

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 51

Sanatçı "Canım İzmir’ime yeni saçımla geldim" notuyla yeni imajını takipçilerine gösterdi. 

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 52

BAŞAK DİZER

Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Başak Dizer'in saç rengini açtırdığı ve perçem kestirdiği görüldü.

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 53

BAŞAK DİZER

Dizer, sırrını Instyle Dergisi'ne şöyle anlatmıştı: 10 yıldır pilates yapıyorum. Sigara hiç içmedim, içkiyle aram yok. Yeşil çay tercihim. Gece, kulübe gittiğimde elimdeki bardakta alkol yerine su vardır. 

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 54

FAHRİYE EVCEN

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 55

HADİSE

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 56

ÖZCAN DENİZ

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 57

ALMEDA ABAZİ

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 58

ESRA EROL

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 59

ŞEYMA SUBAŞI

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 60

TARKAN

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 61

SEZEN AKSU

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 62

EBRU GÜNDEŞ

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 63

BİRCE AKALAY

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 64

SİBEL CAN

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 65

PNAR ALTUĞ

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 66

DENİZ AKKAYA

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 67

GÜLŞEN

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 68

EBRU ŞALLI

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 69

AYŞECAN TATARİ

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 70

AJDA PEKKAN

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 71

SEDA SAYAN

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 72

ÇAĞLA ŞIKEL

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 73

HANDE YENER

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 74

GİZEM HATİPOĞLU

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 75

CEYDA ATEŞ

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 76

DENİZ BAYSAL

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 77

MAHSUN KIRMIZIGÜL

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 78

GÖKÇE BAHADIR

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 79

EMİNA SANDAL

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 80

İREM SAK

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 81

PETEK DİNÇÖZ

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 82

TUĞBA ÖZAY

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 83

TUVANA TÜRKAY

İlayda Alişan'ın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü (Ünlülerin değişimi) - 84

HANDE ATAİZİ

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