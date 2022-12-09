İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan çöl pozu

DUBAİ'DE BALAYI

Çift düğünden kısa bir süre sonra Dubai'ye gitti. Balaban çiftinin çöl pozları beğeni topladı. İkiliye; "Hep mutlu olun," "Nazar değmesin", "Yeni gelin havalara uçuyor", "Çok tatlısınız", "Maşallah" ve "Hep birbirinize böyle bakın" şeklinde yorumlar yapıldı.