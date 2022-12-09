İlayda Şeker ve İsmail Balaban'dan çöl pozu

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde iki kez başpehlivan olan Antalyalı güreşçi İsmail Balaban, şampiyon olarak tamamladığı Survivor 2021 sırasında Gamze Atakan ile nişan attı.
Uzun süre özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan Balaban, adadan döndükten sonra sürpriz şekilde yarışmacı arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başladı. Mutlu giden birliktelikleriyle sık sık gündeme gelen ikili, geçtiğimiz haftalarda evlilik yolunda ilk adımı attı.
Şeker'in Nevşehir'deki baba evinde düzenlenen nişan töreninde çiftin yüzüklerini Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve eşi Meltem Öztürk taktı.
İkili, yüzüklerin takılmasından bir gün sonra ise dünyaevine girdi. Evlenen ikili düğünlerinde karşılıklı zeybek oynadı. Düğünden kareler ise sosyal medyada yayınlandı.
Çift düğünden kısa bir süre sonra Dubai'ye gitti. Balaban çiftinin çöl pozları beğeni topladı. İkiliye; "Hep mutlu olun," "Nazar değmesin", "Yeni gelin havalara uçuyor", "Çok tatlısınız", "Maşallah" ve "Hep birbirinize böyle bakın" şeklinde yorumlar yapıldı.
Soyadını Balaban olarak değiştirmesi dikkatlerden kaçmayan İlayda Şeker, eşinin paylaştığı kareye kalp emojisiyle yorum yaptı.