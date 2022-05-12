İlk işitme cihazlı Barbie piyasaya çıkıyor

Haberler - ntv.com.tr | 12.05.2022 - 15:21 - Son Güncelleme : 12.05.2022 - 15:34

Oyuncak markası Barbie, kapsayıcılık ve çeşitlilik kapsamında yürüttüğü projelere bir yenisini ekliyor. İşitme cihazı takan Barbie'yi ve vitiligo hastası olan Ken’i piyasaya sunmaya hazırlanan marka, çocuklarda farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

İlk işitme cihazlı Barbie piyasaya çıkıyor - 1

63 yıldır çocukların severek oynadığı oyuncak markası Barbie, yeni koleksiyonuyla bir ilke imza atıyor. ‘Fashionistas’ adındaki koleksiyonunu görücüye çıkaran marka, ilk işitme cihazlı Barbie’yi ve vitiligo hastası Ken’i piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

İlk işitme cihazlı Barbie piyasaya çıkıyor - 2

ÇOCUKLARA FARKINDALIK KAZANDIRMAK İSTİYORLAR

Oyuncak şirketi Mattel, son yıllarda daha kapsayıcı olmak ve herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği oyuncaklar yaratmak için projeler üretiyor. 2020 yılında ilk defa vitiligo hastası Barbie’yi sunan şirket, çocukların dünyadaki farklı hikayeleri de deneyimlemelerine yardımcı olmak istediklerini belirtmişti.

İlk işitme cihazlı Barbie piyasaya çıkıyor - 3

Oyuncak koleksiyonunda farklı beden tiplerine ve ten renklerine de yer verildi.

İlk işitme cihazlı Barbie piyasaya çıkıyor - 4

KAPSAYICI OLMAK İSTİYORLAR

Mattel şirketinin yetkililerinden Lisa McKnight, Barbie markasının temsil etmenin gücüne inandığını ve olabildiğince farklı ten renklerine, vücut tiplerine ve rahatsızlıklara yer vereceklerini belirtti.

İlk işitme cihazlı Barbie piyasaya çıkıyor - 5

Bu sayede çocukların içinde bulundukları dünyadaki farklılıkları daha iyi kavrayabileceğini dile getiren McKnight, çocukların kendilerine benzemeyen oyuncaklarla oynamasının farkındalık yaratacağını vurguladı.

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