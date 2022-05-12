İlk işitme cihazlı Barbie piyasaya çıkıyor

ÇOCUKLARA FARKINDALIK KAZANDIRMAK İSTİYORLAR

Oyuncak şirketi Mattel, son yıllarda daha kapsayıcı olmak ve herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği oyuncaklar yaratmak için projeler üretiyor. 2020 yılında ilk defa vitiligo hastası Barbie’yi sunan şirket, çocukların dünyadaki farklı hikayeleri de deneyimlemelerine yardımcı olmak istediklerini belirtmişti.