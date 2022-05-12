İlk işitme cihazlı Barbie piyasaya çıkıyor

Haberler - ntv.com.tr | 12.05.2022 - 15:21 - Son Güncelleme : 12.05.2022 - 15:34
63 yıldır çocukların severek oynadığı oyuncak markası Barbie, yeni koleksiyonuyla bir ilke imza atıyor. ‘Fashionistas’ adındaki koleksiyonunu görücüye çıkaran marka, ilk işitme cihazlı Barbie’yi ve vitiligo hastası Ken’i piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Oyuncak şirketi Mattel, son yıllarda daha kapsayıcı olmak ve herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği oyuncaklar yaratmak için projeler üretiyor. 2020 yılında ilk defa vitiligo hastası Barbie’yi sunan şirket, çocukların dünyadaki farklı hikayeleri de deneyimlemelerine yardımcı olmak istediklerini belirtmişti.
Oyuncak koleksiyonunda farklı beden tiplerine ve ten renklerine de yer verildi.
Mattel şirketinin yetkililerinden Lisa McKnight, Barbie markasının temsil etmenin gücüne inandığını ve olabildiğince farklı ten renklerine, vücut tiplerine ve rahatsızlıklara yer vereceklerini belirtti.
Bu sayede çocukların içinde bulundukları dünyadaki farklılıkları daha iyi kavrayabileceğini dile getiren McKnight, çocukların kendilerine benzemeyen oyuncaklarla oynamasının farkındalık yaratacağını vurguladı.