İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui Manchester’ı karıştırdı

Mancheser City’nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui, şehirdeki yerel restoranları eleştirdi. 27 yaşındaki İtalyan model, Manchester’da yemek yiyebileceği iyi bir yer olmadığını söylerken, 'korkunç donmuş yiyeceklerden' dile getirdi.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’ya da ait bir restoranın bulunduğu şehirde iyi bir restoran olmadığın iddia eden Sara, “Belki Londra’da olabilir ama Manchester’da hiçbir şey yok” dedi.
Sara, “Üzgünüm, dürüst olmak gerekirse hiçbiri. İyi bir restoran bulmak için çok uğraştım ama her yerde korkunç yiyecekler var. Gerçek bir İtalyan yemeği, iyi bir suşi ya da sadece taze yiyecek bulamıyorum” ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada tepki çeken paylaşım sonrası gurme yazarları ve şehirdeki restoran sahipleri Sara’nın sözlerini saçma olarak nitelendirdi ve Manchester’ın yemek konusunda bir mutfak cevheri olduğunu vurguladı.
Eleştirmen Jay Raner, "Bu gülünç bir bakış açısı. Manchester, muhteşem, bağımsız restoranlarla dolu. Burası yemek yenebilecek bir yer ve ekonomik açıdan zor zamanlar geçirirken, böyle yorumlar, geçimini sağlamakta zorlanan işletmelere fayda sağlamıyor" dedi.