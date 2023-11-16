İlker Ayrık'dan nostaljik paylaşım (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri)
Ünlü sunucu ve oyuncu İlker Ayrık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü. İşte ünlü ismin nostaljik paylaşımı ile diğer ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları...
İLKER AYRIK
İlker Ayrık sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü. Ablası İlknur Sönmez'in doğum gününü kutlayan yıldız, okul yıllarından bir kare paylaştı.
Ayrık paylaşımına "Ablam… Herkesin bir ablası olmalı gibi. Çünkü insanın ablasının olması çok tatlı, çok yakışıklı… Fotoğraftaki de benim ablam İlknur. Fotoğraf da bizim çocukluğumuz. Saç kesimim, ablamın kurdelesi, önlüklerimiz, çantam, şortum ve altındaki muhteşem bacaklarım. Ve çok şükür ki bu fotoğrafta görülmeyen ayakkabılarım. Püsküllü müsküllü Allah korusun… Stüdyodaki fonu saymadım bile…" notunu düştü.