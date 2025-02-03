İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi)

Aşk-ı Memnu'nun "Nihat"ı İlker Kızmaz yeni imajıyla adından söz ettirdi. Kızmaz, imajını tazeleyen tek isim değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 1

Aşk-ı Memnu, Sevda Kuşun Kanadında, Barda, Seni Görüyorum, Hayatımın Şansı ve Benden Ne Olur? gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu İlker Kızmaz, yeni imajıyla adından söz ettirdi.

N-LIFE HABERLERİ

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 2

2014'te oyuncu Aslı Türkel ile dünyaevine giren 49 yaşındaki oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 3

Yeni stilini takipçileriyle paylaşan Kızmaz'ın karelerine beğeni yağdı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 4

Pelin Akil ile Anıl Altan son dönemde evliliklerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla sık sık gündeme geliyor.

Ayrılık iddialarını her seferinde yalanlayan ikilinin sosyal medya paylaşımları beğeni topluyor.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 5

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde rol alan Pelin Akil, imaj değişikliğine gitti. 38 yaşındaki oyuncu yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 6

Oyuncu yeni tarzını "Nasıl cesaret ettiniz sorularını duyar gibiyim kulaklarımı çok çınlatmayın direkt buraya yazın. Nasıl buldunuz?" notuyla paylaştı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 7

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ imaj değişikliğine gitti. Kahverengi saçlarından vazgeçen Derya Uluğ yeni imajını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 8

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan sanatçının yeni tarzı beğeni topladı.

Sarı bir elbise de giyen Uluğ'a takipçileri "Gerçek bir Fenerbahçeli", "Sarışınlar Çat", "Çünkü o Fenerbahçeli" ve "Dişi Kanarya" gibi yorumlar yapıldı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 9

Esas Oğlan adlı dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Hadise, radikal bir karar alarak imaj değişikliğine gitti.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 10

Uzun süredir sarı olarak kullandığı saçlarını bakır tonlarına boyatan Hadise'nin yeni halini Belçika'daki kuaförü paylaştı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 11

Son röportajında saçlarını boyatmak için Belçika'ya uçtuğunu "17 yaşından beri benim saçlarımı boyayan en yakın arkadaşım Sevda. Onun dışında kimseye boyatmıyorum" sözleriyle açıklayan Hadise'nin yeni imajı takipçilerini ikiye böldü.

Kimleri Hadise'ye yeni saçlarını çok yakıştırırken; bazı hayranları da sarı renge geri dönmesi gerektiğini ifade etti.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 12

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde "Alev" karakterine hayat veren Müjde Uzman, yeni bir projeyle adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 13

Oyuncu yeni dizisinde canlandıracağı "Gaye" rolü için imaj değiştirdi.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 14

Modellik kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen ve sektörün en iyi modellerinden biri olarak gösterilen Kendall Jenner, kahverengi saçlarından vazgeçti.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 15

Ünlü model saçlarını sarıya boyattı.

Daha önce saçlarını kızıla ve farklı bir sarı tonuna boyatan Jenner, sosyal medya hesabında yeni imajını paylaştı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 16

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir kahverengi saçlarından vazgeçti

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 17

Oyuncu "Hoş geldin Semiramis…" notuyla yeni imajını paylaştı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 18

Uzun bir aradan sonra Düğüm dizisiyle izleyici karşısından çıkan Bergüzar Korel, sarı saçlarından vazgeçmişti.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 19

Yeni projesi için imaj değiştiren ünlü oyuncu, bu kez de koyu renkli saçlarını uzattı. Korel, yeni halini "Yine başardım" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 20

2019 yılından bu yana Kolpa grubunun solisti Barış Yurtcu ile mutlu bir beraberliği olan oyuncu Deniz Baysal, imaj değişikliğine gitti.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 21

Ünlü oyuncu, yeni dizisi için sarışın oldu.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 22

Son olarak "Gelin Takımı" adlı filmde rol alan Nilperi Şahinkaya, imaj değiştirdi.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 23

"BAMBAŞKA BİRİ"

Saçlarını kestiren ve rengini değiştiren ünlü oyuncu, yeni imajını "Şimdi gel de gör beni bambaşka biri" notuyla paylaştı.

Şahinkaya'nın uzun yıllardır aşk yaşadığı Emre Yusufi de sevgilisine "Hanımı yeniledik. Çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkürler" yorumunu yaptı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 24

Başrollerini Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak ile paylaştığı Düğüm dizisiyle adından söz ettiren Bergüzar Korel saçlarını sarıya boyatmıştı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 25

"GERİ DÖNDÜM!"

Ünlü oyuncu sarı saçlarından vazgeçti!

Korel yeni imajını  "Çünkü ağustos 7’sinden başlayarak ortanca ayıdır bizim için ve evet I’m back" notuyla paylaştı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 26

Son olarak bir süredir birlikte olduğu Oğulcan Engin ile çıktığı İtalya tatiliyle gündeme gelen oyuncu İlayda Alişan imaj değiştirdi.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 27

Saçlarını kestiren oyuncu, yeni imajını "Giderek kısalan saçlarımı sevdiniz mi?" notuyla paylaştı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 28

Filenin Sultanları'nın Olimpiyat için hazırlıkları sürüyor. Takımın yıldız oyuncularından Melissa Vargas yeni imajıyla gündeme geldi.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 29

Vargas sosyal medya hesabından saçlarında yaptığı değişikliği paylaştı. Vargas, saçlarını tamamen sarıya boyattı.

Filenin Sultanları, Paris Yaz Olimpiyatları’nda madalya için mücadele edecek. Organizasyon 27 Temmuz- 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Paris Olimpiyat Oyunları’nda C Grubun’da mücadele eden Filenin Sultanları ilk maçını 29 Temmuz Pazartesi günü Hollanda karşısında oynayacak.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 30

Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Pınar Deniz geçtiğimiz günlerde imaj değişikiğine gitmişti.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 31

Deniz "Tatil kafası" notuyla yeni saç stilini takipçileriyle paylaştı. 

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 32

Ancak oyuncu "Biten sevdalar" diyerek eski haline döndüğünü duyurdu.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 33

Ünlü oyuncu Özgü Namal yeni rolü için imaj değiştirdi.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 34

İlker Çatak'ın yönetmenliğini yaptığı Sarı Zarflar filminde rol almaya hazırlanan oyuncu saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı.

Özgü Namal'ı görenler tanıyamadı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 35

İki sezon boyunca Star TV'nin sevilen dizisi Ömer'de Reşat Ademoğlu karakterine hayat veren Barış Falay, dizi biter bitmez imaj değiştirdi.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 36

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizideki karakteri için uzattığı sakallarına veda eden ünlü oyuncu, şimdilerde ailesiyle tatilin tadını çıkarıyor.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 37

Güneşi Beklerken, Kalp Yarası, Yaşam Koçu ve Yok Artık! 2 gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Hollywood'un ikonik ismi Marilyn Monroe'ya dönüştü.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 38

Bir proje için imaj değiştiren 33 yaşındaki yıldızın paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 39

"Yasak Elma", "Mucize Doktor" gibi projelerde rol alan son olarak "Şahane Hayatım" adlı dizide boy gösteren Onur Tuna, sosyal medya hesabından yeni tarzını paylaştı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 40

"YAZ KAFASI"

Saçlarını sarıya boyatan Tuna, paylaşımına "Yaz kafası" notunu düştü. Ünlü oyuncunun yeni görüntüsü takipçilerini ikiye böldü.

Bazıları yeni saç renginin Tuna'ya çok yakıştığını söylerken bazıları da doğal halinin daha iyi göründüğünü belirtti.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 41

2022'de Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren 2023 yılında da kızı Elay'ı kucağına alan Aslı Enver, şimdilerde anne olmanın tadını çıkarıyor. Elay ile fotoğraflarıyla gündemden düşmeyen Enver, uzun saçlarına veda etti.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 42

Ünlü oyuncu, yeni imajını sosyal medya hesabından "Önce, sonra" notuyla paylaştı. Aslı Enver'in son hali İstanbullu Gelin'de canlandırdığı Süreyya karakterine benzetildi.

Enver'e "Süreyya Boran sen misin?", "Süreyya geri döndü", "Çok yakışmış" gibi yorumlar yapıldı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 43

Özel hayatıyla olduğu kadar sahne tarzıyla da sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Melek Mosso imaj değişikliğine gitti.

Saçlarını kızıla boyatan Mosso'nun yeni imajı sosyal medyada çok konuşuldu.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 44

Şarkıcı, sosyal medya hesabından "Saçımı başımı beğenirken bir maşallah deyin içinizden. Dünden beri belim doğrulmuyor. Neredeyse sahneden düşecektim. Maşallah deyin" ifadelerini kullandı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 45

Mor ve Ötesi grubun solistli Harun Tekin ile birlikteliğinin yanı sıra yer aldığı projelerle de adından söz ettiren ünlü oyuncu Melisa Sözen imaj tazeledi.

Son olarak saçlarını kısacık kestiren yıldız, bu sefer saç rengini de değiştirdi.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 46

"Chaplin Dörtlüsü" adlı film için imaj değişikliğine giden yıldız saçlarını pembeye boyadı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 47

Zaman zaman saç rengini değiştiren ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah imaj tazeledi.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 48

Saçlarını sarıya boyatan oyuncu sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 49

Senelerdir saçlarını uzun olarak kullanan oyuncu Hazal Kaya, radikal bir kararla imaj tazeledi.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 50

Ünlü oyuncu, saçlarını kısacık kesitrdi. Yeni halini takipçileriyle paylaşan Kaya, "Saçlarımı bu video ile göstereyim. Belli ki bir süre havalı pozlar kısmet olmayacak" ifadelerini kullandı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 51

Uzun yıllardır saçlarını boyatmayan ve doğallığıyla gündem olan Özge Özpirinçci, imaj değiştirdi.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 52

Ünlü oyuncu, açık renge boyattığı saçlarıyla verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Özpirinçci, paylaşımına "Bu saça alışamadım" notunu düştü.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 53

Moda haftalarının aranan yüzü ve son dönemin en başarılı modellerinden Gigi Hadid uzun saçlarına veda etti.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 54

Jennifer Aniston ve Claudia Schiffer gibi ünlü isimlerle çalışan Chris McMillian, Hadid'in saçlarını kesti.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 55

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Melis Sezen, yeni projesi için imaj değiştirdi.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 56

Uzun süredir sarı renkte kullandığı saçlarını siyaha boyatan Sezen'in yeni tarzına "Çok güzel olmuş", "Çok beğendim", "Harika olmuş" gibi yorumlar geldi.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 57

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Nurgül Yeşilçay tarz değişikliğine gitti.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 58

Ünlü oyuncu, "Kaküllerimi hala görmeyenler var inanamıyorum" diyerek yeni stilini takipçileriyle paylaştı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 59

NUR FETTAHOĞLU

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu yeni saçlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 60

Uzun süredir kızıl saçlarıyla tanınan yıldız, saçlarını sarıya boyattı. Oyuncunun yeni imajını paylaştığı gönderiye binlerce beğeni ve yorum yağdı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 61

ALEYNA TİLKİ

Son olarak müzik sektörüne dair açıklamalarıyla gündeme gelen ve sahneye çıkmasının, bu işten para kaznamasının engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki, imaj değiştirdi.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 62

Ünlü şarkıcı, uzun sarı saçlarını kısacık kestirdi. 23 yaşındaki Aleyna Tilki, yeni imajını "Saçlarıma bakın" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 63

HANDE ERÇEL

Gerek oyunculuk performansı gerek Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, imaj değiştirdi. Ünlü oyuncu, saçlarını kızıla boyattı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 64

Kızıl saçlarıyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Hande Erçel'in yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Bazıları "Eski hali daha iyiydi", "Yakışmamış" derken bazıları da "Çok yakışmış", "Her hali çok güzel" gibi yorumlar yaptı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 65

BERGÜZAR KOREL

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabında yeni tarzını paylaştı. Yeni projesi için saçlarını sarıya boyatan yıldız, şimdi de saçlarını kısacık kestirdi.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 66

Oyuncu "Sevgili Neslihan bi süre beraberiz, hoşgeldin" notuyla sarışın halini ilk kez paylaşmıştı.

Oyuncunun kısa saçlarına, takipçilerinden birçok yorum geldi.  Kimileri Korel'in yeni imajını çok beğendi, kimileri de "Eski haline dön" çağrısı yaptı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 67

MELİSA SÖZEN

Ünlü oyuncu Melisa Sözen tarz değişikliğine gitti. Uzun saçlarına alışık olduğumuz oyuncu saçlarını sıcak kestirdi.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 68

Sözen yeni stilini sosyal medya hesabından birçok kareyle paylaştı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 69

Oyuncunun paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağdı. 

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 70

ALPEREN DUYMAZ

Daha önce "Çarpışma", "Son Yaz", "Bodrum Masalı", "Çukur" gibi yapımlarda rol alan ve son olarak "Ego" dizisinde boy gösteren Alperen Duymaz, imaj değiştirdi.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 71

Uzun yıllardır kirli sakallarıyla tanınan Duymaz, sinekkaydı traş oldu ve bıyık bıraktı. Ünlü oyuncu, yeni halini takipçilerinin beğenisine sundu.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 72

HANDE ERÇEL

Yer aldığı projelerin yanı sıra stiliyle de beğeni toplayan Hande Erçel, imaj değişikliğine gitti.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 73

Based İstanbul dergisine konuk olan Erçel, kahverengi saçlarından vazgeçti. Çekime özel saç modelini yenileyen oyuncu, ilk kez farklı bir saç rengiyle görüntülendi.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 74

ASLIHAN MALBORA

Üç Kuruş, Darmaduman ve Aşk Oluversin Gari gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Aslıhan Malbora tarzını yeniledi.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 75

Uzun saçlarıyla bilinen oyuncu şu sıralar çok popüler olan 'bob kesim' saçlarıyla poz verdi.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 76

AYÇA AYŞİN TURAN

Daha önce 'Meryem', 'Karagül', 'Arıza' ve 'Ada Masalı' gibi yapımlarda rol alan ve oyunculuğu ile olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Ayça Ayşin Turan, imaj tazeledi.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 77

Oyunculuğa adım attığı ilk yıldan bu zamana kadar uzun saçlarıyla bilinen Turan, saçlarını kısacık kestirdi.

Ünlü oyuncunun yeni imajı takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 78

EMILY RATAJKOWSKI

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla dikkat çeken model ve oyuncu Emily Ratajkowski, imaj değişikliğine gitti.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 79

Sektöre adım attığı günden beri uzun saçlarıyla özdeşleşen model, saçlarını kısacık kestirdi. Model, geçmişte saçlarını platin sarısına boyatarak yepyeni birine dönüşmüştü.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 80

PARIS HILTON

Geçtiğimiz günlerde anne olduğunu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü realite şov yıldızı Paris Hilton, imaj değişikliğine gitti.

Ünlü moda dergisi Vogue Arabia'ya poz veren Hilton, çekim için Hollywood'un ikonik ismi Marilyn Monroe'ya dönüştü.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 81

Eşi Carter Reum ile ilk kez bebek sahibi olan yıldız, yeni imajını paylaşırken "En sevdiğim ikona dönüştüm" dedi.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 82

MEGAN FOX

Transformers serisiyle akıllara kazanan ünlü ABD'li oyuncu Megan Fox, imaj değişikliğine gitti.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 83

Uzun süredir siyah uzun saçlarından vazgeçmeyen oyuncu, saçlarını kısaltıp sarıya boyattı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 84

BELLA HADID

Ünlü süper model Bella Hadid, saçlarında yaptığı değişiklikle Marilyn Monroe'nun kopyası oldu. Kahverengi saçlarıyla bilinen Filistin asıllı Amerikalı model, saçlarını platin sarısına boyatmış halini sosyal medyadan paylaştı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 85

Hadid, saçlarını yapan saç stilisti Sam McKnight'ı etiketleyerek yeni görünümünü hayranlarına gösterdi. Hayranlarından "Monroe'nun 2024'teki hali" şeklinde beğeni yorumları yağdı. 

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 86

AYÇA BİNGÖL

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Cemile karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Ayça Bingöl şu sıralar Yürek Çıkmazı dizisiyle adından söz ettiriyor. Oyuncu son paylaşımıyla imajını değiştiren ünlüler arasına girdi.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 87

Bingöl "İyi hissediyorum" notuyla yeni saçlarını takipçileriyle paylaştı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 88

BRAD PITT

Margot Robbie ile başrolleri paylaştığı Babylon filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Altın Küre Ödülleri’ne aday gösterilen Brad Pitt, Beverly Hills’te yapılan ödül törenine yeni imajıyla katıldı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 89

Bir süredir uzun saçlı olarak kameraların karşısına çıkan Pitt, saçlarını kısa kestirmiş haliyle objektiflere poz verdi. Pitt, yeni imajıyla hayranlarından tam not aldı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 90

Pitt, 80. Altın Küre’de ödülü Everything Everywhere All at Once filmindeki rolüyle Ke Huy Quan’a kaptırdı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 91

BURÇİN TERZİOĞLU

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, yeni tarzını takipçileriyle paylaştı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 92

Uzun ve bakır tonlarındaki saçını kestiren ve sarışın olan Terzioğlu, paylaşımına "Yeni bir ben" notunu düştü.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 93

BELLA HADID

Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda Haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen ve toplumsal konulardaki söylemleriyle gündeme gelen Bella Hadid, yeni tarzını görücüye çıkardı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 94

26 yaşındaki ABD’li model, saçlarını sarıya boyattı. Model, kızıl yansımalar bulunan sarı saçlarıyla sosyal medyada paylaşım yaptı. Hadid, daha önceki açıklamalarında aslında ablası Gigi Hadid gibi sarışın olduğunu ama saçını koyu tonlara boyatmayı tercih ettiğini söylemişti.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 95

BURCU ESMERSOY

Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabında yeni tarzını paylaştı. Uzun sarı saçlarını farklı modellerde kullanmayı seven Esmersoy,  tarzında yeniliğe gitti.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 96

Esmersoy, kakül modelini verdiği saçlarını ilk kez paylaştı. Yıldızın paylaşımına birçok beğeni ve yorum yağdı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 97

HAYAL KÖSEOĞLU

Ufak Tefek Cinayetler ve Mucize Doktor gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, imajını yeniledi. Sosyal medya hesabında yani halini paylaşan Köseoğlu'na beğeni ve yorum yağdı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 98

Oyuncu, "Şimdi onlar düşünsün" notuyla birlikte kızıla boyattığı saçlarını görücüye çıkardı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 99

EGE KÖKENLİ

Geçtiğimiz yaz uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısı Lior Ahituv dünyaevine giren ünlü oyuncu Ege Kökenli saçlarını yeniledi.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 100

Kökenli, uzun zamandır kendisiyle özdeşleşen sarı saçlarından vazgeçti. Oyuncu "Aaa ahh kim bu?" notuyla kızıla boyattığı saçlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 101

ÇAĞATAY ULUSOY

Son dönemde Kağıttan Hayatlar filmiyle adından söz ettiren ve bir süredir ekranlardan uzak kalan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ortaya çıktı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 102

Oyuncu Lale Başar ile poz veren Ulusoy, Onur Bilgetay’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Centilmen’ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 103

EBRU ŞAHİN

Basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Ebru Şahin, stiliyle de özdeşleşen kıvırcık saçlarından vazgeçti.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 104

Şahin, perçem modelini verdiği düz saçlarını sosyal medya hesabında paylaştı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 105

MICHELLE OBAMA

First Lady olduğu dönemde düz fönlü saçlarıyla hafızalara kazınan Michelle Obama, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra yapımcı ve kitap yazarı olarak devam ettiği hayatında imajını da değiştirdi.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 106

Michelle Obama, 'The Light We Carry' adlı üçüncü kitabının tanıtımına Afrikalı köklerini gözler önüne seren kıvırcık saçlı görünümüyle katıldı. Uzadığı görülen saçlarında ince örgülerin de dikkat çektiği Obama, saçlarına ilginç bir topuz da yapmayı seçtiği yeni imajıyla beğeni topladı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 107

BURCU ÖZBERK

Güneşin Kızları, Afili Aşk ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerle adından söz ettiren Burcu Özberk, imajını yeniledi.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 108

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabında "Yenilendim" notuyla saçlarının yeni halini hayranlarıyla paylaştı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 109

ROBERT DOWNEY JR.

Natural Born Killers, Sherlock Holmes, Good Night and Good Luck, Kiss Kiss Bang Bang, Zodiac ve Iron Man gibi unutulmaz filmlere imza atan Robert Downey Jr. yeni projesi için imaj değiştirdi.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 110

Los Angeles'taki Fairmont Century Plaza'da düzenlenen Governors Awards'a katılan aktörün yeni görüntüsü ​​hayranlarını şaşkına çevirdi.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 111

Saçlarını tamamen kazıtan Robert Downey Jr'ın HBO yapımı olan yeni projesi The Sympathizer'daki rolü için imaj değişikliğine gittiği ortaya çıktı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 112

MELİSA DÖNGEL

Oyuncu Melisa Döngel, sarı saçlarından vazgeçti.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 113

Yeni projesi için saçlarını kahverengiye boyatan Döngel, yeni tarzıyla takipçilerini ikiye böldü. 

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 114

Oyuncunun bazı hayranlarını Döngel’in sarışın halini beğenirken kimileri yeni saçının ona çok yakıştığını belirtti.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 115

BÜŞRA PEKİN

"Hadi buyur. Şimdi de kumral olduk"

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 116

Büşra Pekin

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 117

Pekin, verdiği kilolar ve yeni stilleriyle sık sık gündeme geliyor.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 118

İLAYDA ALİŞAN

İlayda Alişan, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncu, doğal saçlarını siyaha boyatması takipçilerini ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Alişan'ın son halini çok beğenirken, kimileri de eski halinin daha iyi olduğunu vurguladı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 119

Alişan'ın son halini beğenenler ''Kendi saç renginiz çok daha güzel ve farklıydı'', ''Eski saç rengi efsaneydi'', ''Doğallığına yazık olmuş. Bence hemen eski haline dön'' gibi yorumlar yaparken; bazıları da "Harika olmuş", "Bir insana her şey mi yakışır?", "Bayıldım" ifadelerini kullandı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 120

SANEM ÇELİK

90'lı yılların fenomen dizisi Kara Melek ile ünlenen Sanem Çelik, yıllar sonra yeni imajıyla ortaya çıktı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 121

Gözlerden uzak yaşayan Çelik, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini söyledi.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 122

METE HOROZOĞLU

"Bence oldu, Soner çok karizmasın"

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 123
İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 124

AMİNE GÜLŞE

"Bazen değişiklik gerekir"

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 125
İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 126

FIRAT TANIŞ

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 127
İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 128

NEJAT İŞLER

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 129
İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 130

DEMET EVGAR

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 131
İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 132

SELÇUK YÖNTEM-METİN AKPINAR

Selçuk Yöntem, yakın arkadaşı Metin Akpınar ile 41 yıl önce verdiği pozun aynısını verip sosyal medyadan yayınladı.


Yöntem fotoğrafa, 'Alttaki fotoğraf 1978'de çekildi. Kulüp 12'de. Metin ağabey Ankara turnesinden sonra davet etmişti beni gelirsen ara demişti. Ben de turneye İstanbul'a gelince aradım ve yıllar geçmiş. Çok severim Metin ağabeyi tiyatro tarihimizdeki yeri çok önemli' notunu düştü.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 133

HALİT ERGENÇ

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 134
İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 135

BENSU SORAL

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 136

MİNE TUGAY

Aliye dizisiyle adını duyuran daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanan Medcezir ve Paramparça dizileriyle yıldızı parlayan Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı.



İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 137
İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 138

ÇAĞLA ŞIKEL

"2009-2019"

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 139

ŞÜKRAN OVALI

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 140
İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 141

MUSTAFA SANDAL

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 142
İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 143

EDİS

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 144
İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 145

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 146
İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 147

BERGÜZAR KOREL

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 148
İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 149
İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 150

Uzun saçlarıyla hafızalara kazınan oyuncu daha önce bir şampuan markasının reklam yüzü olmuştu.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 151

GONCA VUSLATERİ

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 152
İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 153

HAKAN YILMAZ- JANSET PAÇAL

Oyuncu Hakan Yılmaz 'Ayrılsak Da Beraberiz' dizisinde başrolü paylaştığı Janset Paçal ile yıllar sonra buluştu.

1999-2004 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran dizisinin oyuncularından Yılmaz birlikte çekildikleri kareyi, "Yıllar yıllar sonra.. Canım arkadaşım" notuyla yayınladı.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 154

BURCU BİRİCİK

Burcu Biricik'in başrolünü Erdal Beşikçioğlu’yla paylaştığı Çiçero filmi için imajı...

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 155

BORAN KUZUM

Vatanım Sensin’de Leon karakterine hayat veren Boran Kuzum, dizinin final yapmasının ardından imaj değişikliğine gitti.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 156

Oyuncu, “Hemen bıyıkları kestim. O kadar alışmışım ki, ilk başlarda garipsedim” dedi.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 157

ELÇİN SANGU

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 158

'Yaşamayanlar’ adlı dizide ‘Vampir Mia’ rolünü alan imajını değiştirdi.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 159

ESRA AKKAYA

Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Akkaya paylaşımına, "Eveeet! Nasıl olmuş. Değişim dönüşüm" notunu düştü.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 160

Mahallenin Muhtarları dizisinde "Şirin" rolü ile ün kazanan ve daha sonra 'Karanlıkta Biri Var', 'Günaydın İstanbul Kardeş' filmleriyle 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Sonradan Görme' gibi birçok dizide rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesine yerleşmişti. 

ESRA AKKAYA'NIN YENİ HAYATI (TIKLA OKU)

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 161

SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI

2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizinin çocuk oyuncuları büyüdü. 

(Fotoğraf soldan sağa: Michele Cedolin, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür, Zeynep Özkaya)

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 162

MURAT BOZ

Murat Boz'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.

Boz'un Megastar Tarkan ile birlikte yan yana otururken çekilmiş fotoğrafını görenler tanımakta güçlük çekti.

Yıllar öncesine ait olan fotoğrafın çekildiği  dönemlerde Boz, Tarkan'ın vokalistliğini yapıyordu.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 163

MURAT BOZ

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 164

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz saçlarını kazıttı. Yılmaz yeni imajı için, "Her filmden sonra illa bir saçlarımı keserim. Bilen bilir" dedi. 

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 165

SILA

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 166

Sanatçı "Canım İzmir’ime yeni saçımla geldim" notuyla yeni imajını takipçilerine gösterdi. 

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 167

BAŞAK DİZER

Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Başak Dizer'in saç rengini açtırdığı ve perçem kestirdiği görüldü.

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 168

BAŞAK DİZER

Dizer, sırrını Instyle Dergisi'ne şöyle anlatmıştı: 10 yıldır pilates yapıyorum. Sigara hiç içmedim, içkiyle aram yok. Yeşil çay tercihim. Gece, kulübe gittiğimde elimdeki bardakta alkol yerine su vardır. 

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 169

FAHRİYE EVCEN

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 170

HADİSE

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 171

ÖZCAN DENİZ

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 172

ALMEDA ABAZİ

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 173

ESRA EROL

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 174

ŞEYMA SUBAŞI

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 175

TARKAN

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 176

SEZEN AKSU

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 177

EBRU GÜNDEŞ

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 178

BİRCE AKALAY

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 179

SİBEL CAN

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 180

PNAR ALTUĞ

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 181

DENİZ AKKAYA

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 182

GÜLŞEN

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 183

EBRU ŞALLI

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 184

AYŞECAN TATARİ

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 185

AJDA PEKKAN

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 186

SEDA SAYAN

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 187

ÇAĞLA ŞIKEL

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 188

HANDE YENER

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 189

GİZEM HATİPOĞLU

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 190

CEYDA ATEŞ

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 191

DENİZ BAYSAL

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 192

MAHSUN KIRMIZIGÜL

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 193

GÖKÇE BAHADIR

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 194

EMİNA SANDAL

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 195

İREM SAK

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 196

PETEK DİNÇÖZ

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 197

TUĞBA ÖZAY

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 198

TUVANA TÜRKAY

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 199

HANDE ATAİZİ

İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi) - 200
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