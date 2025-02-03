İlker Kızmaz'ın yeni imajına beğeni yağdı (Ünlülerin değişimi)
Aşk-ı Memnu'nun "Nihat"ı İlker Kızmaz yeni imajıyla adından söz ettirdi. Kızmaz, imajını tazeleyen tek isim değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
Aşk-ı Memnu, Sevda Kuşun Kanadında, Barda, Seni Görüyorum, Hayatımın Şansı ve Benden Ne Olur? gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu İlker Kızmaz, yeni imajıyla adından söz ettirdi.