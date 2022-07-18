İngiliz fotoğrafçı: Elimdeki fotoğraf yayınlanırsa kraliyet temelinden sarsılır

Haberler | 18.07.2022 - 10:12 - Son Güncelleme : 18.07.2022 - 10:24
İngiltere’de tahtın dokuzuncu sıradaki varisi olan Prens Andrew, geçmişiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Kraliçe Elizabeth’in artık gözden düşmüş, tüm unvanları elinden alınmış olan ikinci oğlu, Virginia Guiffre’nin, 17 yaşındayken kendisine üç farklı yerde cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla ABD'de dava açmasıyla zor günler yaşıyor.
Prens Andrew iddiaları defalarca reddetse de reşit olmayan bir kıza cinsel istismarda bulunmakla suçlamasının ardından tüm askeri unvanları ve kraliyet himayeleri elinden alınmıştı. İddiaları reddeden Andrew, Giuffre'nin 12 milyon sterlinlik dava açmasının ardından mahkeme dışı bir anlaşmayı kabul etmişti.
Bu davayla haftalarca İngiltere basınının gündeminden düşmeyen Prens Andrew, bu defa gizli fotoğraf iddiasıyla gündemde. BBC’de yayınlanan ünlü sohbet programı Newsnight’ta, 14 Kasım 2019'da Buckingham Sarayı'nda Prens Andrew ile cezaevinde intihar eden pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantısı konusunda deyim yerindeyse bomba etkisi yapan bir söyleşi yapılmıştı. Bu ve benzeri söyleşiler, içerikleri konusunda çok sıkı kurallar ve sözleşmelerle korunuyor. Ancak Newsnight yapımcısı Sam McAlister'ın kasım ayında yayınlanacak kitabı birçok örtülü gerçeği ortaya çıkarabilir.
Öte yandan, serbest fotoğrafçılık yapan ve aynı zamanda BBC ve Newsnight programı için de fotoğraflar çeken Mark Harrison’ın ortaya attığı iddia, kraliyeti sarsacak cinsten.
Çektiği portre fotoğraflarıyla da tanınan Mark Harrison, elinde Prens Andrew’a ait bir fotoğraf olduğunu ve şu ana kadar hiçbir yerde yayınlanmamış bu fotoğrafın gün yüzüne çıkmasının İngiltere’de çok büyük yeni bir skandallar dalgasına yol açabileceğini söyledi.
Eğer yayınlanırsa, fotoğrafın İngiliz monarşisini temelinden sarsacağını iddia eden fotoğrafçı Mark Harrison, yayınlanmamış fotoğrafın ne içerdiğini açıklamayı reddetti. Ödüllü fotoğrafçı Harrison, “Fotoğrafı sadece birkaç kişi gördü ama bu, kraliyet ailesi için büyük bir sorun yaratabilecek cinsten bir fotoğraf” dedi.
İngiliz basınına göre, Prens Andrew, fotoğrafın hiçbir zaman yayınlanmaması konusunda ısrarcı olduğu anlaşılıyor.
Newsnight ekibinden bir kişi, fotoğrafı gördüğünü ve bunun kamuoyuyla paylaşılması durumunda “şok etkisi yaratacağını” söyledi. “Görünce ağzımız açık kaldı” diyen kaynak, “Andrew için büyük utanç. Olan her şeyden sonra Andrew’i utandırmak için çıtanın ne kadar yüksek olması gerektiğini hayal edin” şeklinde konuştu.
Daily Mail'e konuşan fotoğrafçı Harrison, BBC'nin röportajı nasıl güvence altına aldığına dair bir film çekilebileceğini ve fotoğrafa bu filmde yer verilmesinin mümkün olduğunu ima etti.
Prens'in sözcüsü fotoğrafla ilgili yorum yapmayı reddederken, BBC de konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.