İngiliz fotoğrafçı: Elimdeki fotoğraf yayınlanırsa kraliyet temelinden sarsılır

Bu davayla haftalarca İngiltere basınının gündeminden düşmeyen Prens Andrew, bu defa gizli fotoğraf iddiasıyla gündemde. BBC’de yayınlanan ünlü sohbet programı Newsnight’ta, 14 Kasım 2019'da Buckingham Sarayı'nda Prens Andrew ile cezaevinde intihar eden pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantısı konusunda deyim yerindeyse bomba etkisi yapan bir söyleşi yapılmıştı. Bu ve benzeri söyleşiler, içerikleri konusunda çok sıkı kurallar ve sözleşmelerle korunuyor. Ancak Newsnight yapımcısı Sam McAlister'ın kasım ayında yayınlanacak kitabı birçok örtülü gerçeği ortaya çıkarabilir.

Öte yandan, serbest fotoğrafçılık yapan ve aynı zamanda BBC ve Newsnight programı için de fotoğraflar çeken Mark Harrison’ın ortaya attığı iddia, kraliyeti sarsacak cinsten.