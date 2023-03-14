İngiliz Milletler Topluluğu Günü (Commonwealth Day) kutlamasında kraliyet protestosu: Benim kralım değilsin!

Kraliyet ailesi dün, İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiliz Milletler Topluluğu Günü (Commonwealth Day) ayinine katıldı. Prenses Kate Middleton ve Prens William'ın da katıldığı Westminster Abbey kilisesindeki etkinlikte, Kral Charles ile Konsort Kraliçe Camilla en öndeki yerlerini aldı.
Kral Charles, bu dini etkinliği ilk kez hükümdar olarak yönetti.
Edinburgh Dükü unvanın alan Prens Edward ve Edinburgh Düşesi olan eşi Sophie ile Prenses Anne ile eşi Timothy Laurence da etkinlikte hazır bulundu.
Bu yılki İngiliz Milletler Topluluğu Günü'nün teması "Sürdürülebilir ve Barışçıl Ortak Bir Gelecek Oluşturmak" olarak belirlendi.
Kraliyet ailesinin geliş güzergahında Māori kültür grubu Ngāti Rānana London Māori Club üyeleri geleneksel giysileriyle yerlerini aldı. Ardından ayin, Milletler Topluluğu üye devletlerinin bayraklarının alayı ile başladı.
Etkinlikte saksafon sanatçısı Yolanda Brown, West End yıldızları Roshani Abbey ve Nuwan Hugh Perera,Kıbrıs'tan tamamı kadınlardan oluşan Amalgamation Korosu performans sergiledi.
İçeride ayin ve müzik varken dışarıda da protesto sesleri yankılandı.
Monarşi karşıtları, ellerinde "Benim kralım değilsin", "ırkçı kraliyet ailesi" yazan pankartlar taşıdı.
İşte kraliyet ailesinin İngiliz Milletler Topluluğu Günü etkinliğinden ve dışarıdaki protestolardan yansıyanlar....