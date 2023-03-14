İngiliz Milletler Topluluğu Günü (Commonwealth Day) kutlamasında kraliyet protestosu: Benim kralım değilsin!

Kraliyet ailesi dün, İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiliz Milletler Topluluğu Günü (Commonwealth Day) ayinine katıldı. Prenses Kate Middleton ve Prens William'ın da katıldığı Westminster Abbey kilisesindeki etkinlikte, Kral Charles ile Konsort Kraliçe Camilla en öndeki yerlerini aldı.

Kral Charles, bu dini etkinliği ilk kez hükümdar olarak yönetti.